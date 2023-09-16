Ольга Бузова представила новый хит на стихи Михаила Гуцериева. «Позови» — это невероятное продолжение кино-саги «Вселенная GM».

15 сентября телеведущая, блогер и певица Ольга Бузова представила новую песню на стихи Михаила Гуцериева «Позови». Песня стала основой для пятой серии музыкального проекта «Вселенная GM», автором идеи и продюсером которого является композитор Дарья Кузнецова.

Авторский сериал «Вселенная GM» состоит из песен и музыкальных короткометражек, связанных историей магического артефакта. Слоган «Вселенной GM»: «Не бойся своих желаний. Бойся их последствий». Каждому из героев, роли которых сыграли одни из самых ярких и популярных артистов российского шоу-бизнеса, волшебный артефакт помогает достичь желанных целей. Но у каждого желания есть своя цена!

Пятая серия саги — это долгожданное продолжение истории, начатой в предыдущей серии — «Верни». Новая глава получила название «Позови», а исполнительницей песни и главной героиней музыкального кино-клипа вновь стала Ольга Бузова.

«Спешу поделиться приятной новостью: песня «Верни» на стихи Михаила Гуцериева и музыку Дарьи Кузнецовой получила статус «платинового альбома». Это просто невероятно! Композиция «Верни» полюбилась абсолютно разной аудитории. «Будет ли продолжение?» Этот вопрос стал самым популярным среди многомиллионной армии моих поклонников. И вот премьера — «Позови». Эту песню поймёт и прочувствует каждый, кто любил: она о чувствах, которые разрывают, о чувствах, когда ты не можешь и секунды прожить без любимого», — поделилась Ольга Бузова.

Хоть на день, хоть на час позови –

Не могу ни стоять, ни идти.

Хоть на день, хоть на час позови,

И зиме тяжело без любви, без любви.

«Никто не предполагал, что песню «Верни» будет ждать такая явная народная любовь. Подтверждением этому стал платиновый диск и тысячи комментариев от поклонников с просьбами выпустить сиквел нашей романтической истории. Уверены, что композиция «Позови» станет её достойным продолжением!» — рассказала Дарья Кузнецова.

Слушайте песню «Позови» в исполнении Ольги Бузовой в эфире музыкальных радиостанций, а также на всех доступных цифровых площадках.

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