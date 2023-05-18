Предметы из сокровищницы короля Дании и Норвегии Кристиана IV представили в Музеях Московского Кремля

Король Кристиан IV (1577-1648) правил Данией столько, сколько никто другой - 59 лет. Именно на период его правления приходится расцвет датского королевства. Выставка, приуроченная к 530-летию установления дипломатических отношений между Данией и Россией, представляет шедевры златокузнечного дела, гравюры.

После свержения ордынского ига Дания была одним из первых западноевропейских стран, заключивших с Русским государством дипломатические отношения. Великий Московский князь Иван III и король Дании и Норвегии Ханс подписали договор «во имя братства, дружбы и союза». Следует отметить, данные страны на протяжении веков следовали договору и были чаще союзниками, чем соперниками (хотя попытки заключить династические браки во время правления Кристиана IV успехом не увенчались).

Безусловно стоит обратить внимание на гравбрный портрет короля Кристиана IV, выполненный Яном Мюллером в Нидерландах. Дипломатические подарки - важная часть экспозиции. Так, на выставке можно увидеть кубок из Нюрнберга с чашей из раковины наутилуса. Ножка кубка сделана в форме фигуры Геркулеса, который сражается с гидрой. На крышке кубка - образы Андромеды и Персея. Подобный шедевр был подарен младшим сыном короля Кристиана IV Вальдемаром Кристианом. Поводом послужило сватовство к дочери царя Михаила Федоровича Ирине.

Царь Михаил Федорович много сделал для пополнения царской казны после Смутного времени. На выставке можно увидеть образцы немецкого художественного серебра, которые были закуплены в 1628 году в Архангельске. Так, посетители могут полюбоваться кубком-орлом от дворян острова Эзель.

Ещё один шедевр, представленный на экспозиции - гора-курильница. Это украшение, по периметру которого ставились свечи. Примечателен предмет тем, что он представляет допожарный замок Кронборг (известно, что он горел), суровую крепость, где жил герой пьесы Уильяма Шекспира Гамлет. Скорее всего, такой предмет златокузнечного дела попал в царскую сокровищницу в качестве дипломатического дара.

Выставка открыта до 16 августа 2023 года.

Марина АБРАМОВА

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