Премьера нового видеоканала «Сады искусств»

23 декабря 2021 года состоялась премьера видеоканала «Сады искусств», авторского проекта музыкального продюсера и pr-менеджера Павла Токарева.

Канал создан для знакомства зрителей с яркими деятелями культуры, искусства, представителями различных творческих направлений и рассчитан на самую широкую аудиторию. Канал выходит на видеоплатформе ВК Видео. https://vk.com/video-209611200_456239020

Канал «Сады искусств» будет представлять интервью с яркими представителями современного искусства: дирижерами, исполнителями, музыкальными критиками. Также здесь появятся материалы о выдающихся деятелях культуры прошлого.

Первый выпуск посвящен выдающейся оперной диве XX века Марии Каллас. Собеседником Павла Токарева стал главный редактор проекта «Сноб», знаменитый журналист Сергей Николаевич, написавший предисловие к российскому изданию книги Тома Вольфа «Мария Каллас. Дневники. Письма». В программу вошла и запись интервью с самим Томом Вольфом. Беседа касалась не только книги, но и нашумевшего документального фильма Maria by Callas (в российском прокате «Мария до Каллас»), а также особенностей творческого пути и жизни великой певицы.

Запись проекта «Сады искусств» проходит в Ботаническом Саду МГУ имени Ломоносова «Аптекарский огород». На протяжении многих лет «Аптекарский огород» является площадкой для проведения концертов классической музыки и джаза. Сочетание природы и музыки всегда пользовалось особым зрительским интересом, недаром сады и парки традиционно являются любимыми концертными площадками во всем мире. В премьерном выпуске программы принял участие директор «Аптекарского Огорода» Алексей Ретеюм.

«Для меня создание авторского канала — это не просто событие, а реализация давней мечты о своем собственном авторском проекте. Я надеюсь, что у меня получится развивать его и наполнять новым, интересным содержанием. Не скрою, у меня есть страх того, что канал получится слишком «академичным». Но я постараюсь избежать этого. Следующий 2022 год- год развития «Садов искусств», «взращивания цветов и плодов», – говорит Павел Токарев.

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