Полина Диброва, Алексей Серебряков и другие звезды на премьере анимационного фильма «Финник 2»

В кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» прошла светская премьера нового анимационного фильма «Финник 2». Он стал продолжением популярной истории про своенравного домового и его друзей. Дистрибьютором проекта выступила компания «НМГ Кинопрокат» (входит в холдинг «Национальная Медиа Группа»). Производство — группа компаний «Рики».

Картину со сцены представили актеры озвучивания Аня Покров, Слава Копейкин, Василиса Кукояка, создатели фильма Илья Попов (ГК «Рики», основатель), Юлия Немчина (ГК «Рики», генеральный директор), Елена Чиркова (ГК «Рики», продюсер), режиссер Денис Чернов, а также другие актеры и члены съемочной группы.

В мероприятии приняли участие звезды кино и телевидения, а также известные блогеры, среди которых: Полина Диброва, Алексей Серебряков, Елена Борщева, Артур Бабич, Кирилл Трифонов, Мария Янковская, Таша Белая, Елена Старостина, Евгения Малахова, Екатерина Кобба, Алиса Буслова, Карина Каграманян и многие другие.

Илья Попов, основатель ГК «Рики»:

«Кто из вас верит в существование домовых? Уверен, что многие, иначе зачем бы вы здесь собрались. В 2022 году на большие экраны вышел наш анимационный фильм “Финник”, который более четырех недель держался в лидерах отечественного проката. В дальнейшем картина получила признание экспертов и множество престижных наград, в том числе премии “Золотой Орел” и “Икар”. И вот, спустя три года мы выпускаем продолжение – “Финник 2”».

Юлия Немчина, генеральный директор ГК «Рики»:

«Три года – это большой, трудный, но невероятно интересный путь, который мы прошли вместе. Качество мультфильма наглядно демонстрирует то, что российская анимация сегодня способна конкурировать с лучшими мировыми проектами. У нас получился классный фильм, который, я уверена, будет интересен всем — и маленьким, и взрослым».

Елена Чиркова, продюсер:

«Мы представляем вам долгожданное продолжение истории про нашего своенравного, но обаятельного зеленого домового. Это невероятно волнительно. Даже не верится, что мы сделали это. И всё это благодаря нашей прекрасной творческой и производственной команде! И, конечно, огромная благодарность нашим прекрасным актерам озвучивания, голоса которых обрели наши персонажи».

Сам Финник тоже обратился к залу со сцены вместе с создателями и горячо поприветствовал зрителей. Домовой появился на экране и впервые на премьере фильма анимационный персонаж обратился к гостям в прямом эфире. За технологию появления Финника в режиме реального времени отвечала студия компьютерной графики ITSALIVE.

Саундтреком к мультфильму стал сингл группы «ХЛЕБ», кавер-хит на любимую всеми песню «Тучи» группы «Иванушки International».

Великолепный Юрий Колокольников, подарил свою харизму и обаяние суперзлодею фильма – Охотнику на домовых. А прекрасная Ида Галич вернулась к роли Мамы, которую она озвучила в первой части Финника.

Самой яркой звездой мероприятия стала юная блогер Василиса Кукояка, которая подарила голос новому герою франшизы домовенку Клубничке. Для Василисы этот проект стал дебютом в анимации. Юная звезда поделилась своими впечатлениями от участия в озвучивании мультфильма и покорила дорожку своим обаянием и энергией.

Для маленьких гостей на премьере была создана увлекательная и заряжающая атмосфера. В специальных зонах гости смогли сфотографироваться с ростовой куклой Финника, примерить очаровательные короны с ушами домового и попробовать любимое лакомство Финника.

События второй части происходят спустя год после того, как Финнику и его друзьям удалось спасти город Берг от таинственного злодея. Жизнь самого своенравного домового вновь легка и беззаботна. Он наслаждается «соседством» со своими людьми и дружбой с Кристиной, единственным в мире человеком, который видит домовых. Однако все меняется, когда Финник по неосторожности пробуждает древнюю магию волшебного посоха и в результате этого теряет способность быть невидимым.

Зрителей ждут более 30 новых локаций, динамичный сюжет, яркие экшен-сцены и новые герои.