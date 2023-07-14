Премьера психологического детектива «Копенгагена не существует» состоится в сети

В онлайн-кинотеатре KION 20 июля состоится премьера психологического детектива «Копенгагена не существует» Мартина Сковбьерга, участника второстепенной конкурсной программы «Большой экран» кинофестиваля в Роттердаме 2023-го года. Сковбьерг воплотил историю экзистенциального кризиса датской пары, которая ради любви готова на любые подвиги. Главные роли исполнили звезды фестивального кино Златко Бурич, Анжела Бундалович и дебютант Йонас Хольст Шмидт. Кино об отчаянном поиске смысла бытия будет доступно подписчикам онлайн-кинотеатра KION с 20 июля.

Молодого Сандера запирают в квартире отец и брат его девушки Иды, бесследно пропавшей несколько месяцев назад. В воображаемой тюрьме Сандер на камеру рассказывает историю их необычных отношений, которую не приняло общество.

Они влюбились с первого взгляда, им никто не был нужен, кроме друг друга. Ида родилась в богатой семье, ее отец владеет несколькими квартирами по всему городу, поэтому она предложила Сандеру переехать к нему. Он не работает, занимается хозяйством, готовит еду для девушки — близкие и друзья не понимают, как мужчина может так жить. Поэтому Сандер и Ида начали все дальше и дальше отдаляться от общества, совершенно растворяясь в любви.

«Копенгагена не существует» — второй фильм Мартина Сковбьерга, после Роттердама показанный на фестивалях в Стамбуле, Гётеборге и Сиэтле. Дебют Сковбьерга «Слова не ранят меня» (2018) участвовал в конкурсе кинофестиваля «Копенгаген: Пикс», а потом был отобран в программу «Вызов» Лондонского кинофестиваля BFI.

Сценарий «Копенгагена не существует» написал норвежский режиссер и сценарист Эскиль Вогт. Его дебют «Слепая» (2014) получил премьеру на кинофестивале «Сандэнс» и был удостоен специального премии «World Cinema Screenwriting Award» за лучший сценарий, а затем был отобран в программу «Панорама» Берлинского кинофестиваля. Следующий режиссерский проект Вогта «Паранормальные» показали в «Особом взгляде» Каннского кинофестиваля 2021-го года и на десятках смотров. Также Эскиль Вогт — главный коллаборатор датского режиссера Йоакима Триера, написавший сценарии ко всем его фильмам и получивший номинацию на «Оскар» за картину «Худший человек на земле».

Главные роли в фильме исполнили Анжела Бундалович («Ковбой из Копенгагена»), Златко Бурич («Треугольник печали»), Вильмер Триер Бреггер («Тот, кто убивает — Узник тьмы»), Кристофер Лессо («Мост») и Йонас Хольст Шмидт.

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