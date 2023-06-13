Премьера шпионского остросюжетного триллера «Охота» режиссера Ли Джон Джэ в KION

15 июня в онлайн-кинотеатре KION состоится премьера остросюжетного триллера «Охота» Ли Джон Джэ, режиссерский дебют исполнителя главной роли в мировом суперхите «Игра в кальмара». Ли придумал хитроумный детектив о спецслужбах Южной Кореи, где каждый подозревает коллегу в предательстве. Роли в картине исполнили Ли Джон Джэ, Чон У Сон и Чон Хе Джин. Полнометражный фильм об опасных играх охраны президента будет доступен подписчикам онлайн-кинотеатра KION с 15 июня.

1980-е, разведка США передает информацию ЦРУ Южной Кореи о готовящемся нападении на президента страны. Покушение планирует совершить шпион Донглим. Внешняя и внутренний отдел ЦРУ начинают свои расследования, периодически ловят соучастников вражеской группировки, но никак не могут добраться до ее главы.

Лидеры двух департаментов южнокорейской разведки Пак Пхен Хо и Ким Чон До одновременно приходят к одной мысли: кто-то из коллег должен сливать секретные данные. У каждого есть причины подозревать друг друга. Так Пхен Хо воспитывает дочь погибшего товарища Ю Чжон, часто, а Чон До слишком уж рьяно принялся за поиски «крысы».

Дебютный фильм Ли Джон Джэ «Охота» основан на реальных исторических фактах: в 1980 году президент Южной Кореи Чон Ду Хван подавил студенческие демонстрации в городе Кванджу. Поэтому если сначала агенты пытаются найти мистического Донглима и посадить предателей за решетку, то впоследствии задумываются о том, какого человека они защищают.

Мировая премьера картины «Охота» состоялась на 75-м Каннском кинофестивале во внеконкурсной программе «Полуночные показы». Затем фильм получил 10 номинаций престижной южнокорейской премии «Голубой дракон» и выиграл в категориях «лучший новый режиссер», «лучший монтаж» и «лучшая операторская работа».

Роли исполнили в фильме исполнили Чон У Сон («Воин»), Чон Хе Джин («Таксист»), Хо Сон Тхэ («Монстр»), Ко Юн Джон («Милый дом») и режиссер проекта Ли Джон Джэ («Игра в кальмара»). Художник по костюмам Чо Сан Ген известен по работе над шедевром «Служанка» Пака Чхан Ука, а главный продюсер «Охоты» Хан Джэ Док помог состояться другому проекту Чхан Ука «Олдбой».

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