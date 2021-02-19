Премьера спектакля «Балаган» в Театре Российской Армии!

25 и 26 февраля 2021 года Театр Армии представляет премьеру спектакля «Балаган» в постановке Данила Чащина. Пьеса «Балаган» написана американским драматургом Чарльзом Мори в 2001 году, он называет её «объяснением любви к театру». Это комедия о провинциальном театре и его артистах, действие которой происходит в большом сарае, переделанном под театр. Он, театр, и называется «Балаган».

Сюжет пьесы абсолютно универсален: маленькая труппа нищего театра пытается выжить в сложных условиях. Её герои – те, кто театр создает: это художественный руководитель, заведующий труппой, режиссер, помреж, художник, актеры и стажеры театра.

Вопреки обстоятельствам каждый из них не теряет оптимизма, верит в свое призвание и в то, что театр в будущем ждет большой успех. Ситуации, в которых оказываются герои, часто трагикомические, полные юмора, нежной иронии и, конечно, любви.

Рассказывает режиссер спектакля Данил Чащин: «Идея спектакля родилась в период пандемии, когда театральная жизнь замерла. Тогда появилась эта мысль: даже если в театр пойдет меньшее количество людей, он все равно нужен и важен. Нужен он его создателям прежде всего. В слове «любительский», если мы говорим о любительском театре, есть этот корень – любить. И в таком театре – настоящая жизнь, это больше, чем просто театр, это всегда общее дело, в котором есть дружба и поддержка. И такой театр всегда не про деньги, а про что-то гораздо более значимое. Про это пьеса, про это хотелось сделать спектакль».

Фото – Лена МОРОЗОВА

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