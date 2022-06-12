PREMIER и «Моторика» выпустили совместный трек в рамках выхода 2-го сезона «Эпидемии»

В рамках выхода второго сезона сериала «Эпидемия», онлайн-кинотеатр PREMIER выпустил альтернативный саундтрек проекта совместно с компанией «Моторика». Исполнителем выступил амбассадор компании Илья Морковский. Также к новой записи PREMIER подготовил трейлер на основе кадров из сериала.

«Моторика» создает активные и бионические протезы рук для детей и взрослых. Пользователи кибер-рук — очень разносторонние, занимаются творчеством и музыкой. Трек, записанный PREMIER и «Моторикой», исполнил Илья Морковский — амбассадор компании и пилот-испытатель протезов для рук.

«Даже в самый мрачный период жизни человека, его всегда спасет любовь. Темная вселенная «Эпидемии» показывает как в критические моменты, когда героям кажется, что все уже потеряно, им всегда помогает поддержка близкого. Это вдохновило меня написать эту песню, сравнив любовь с маяком, указывающим на надежду и светлое будущее», – говорит Илья Морковский.

В новом сезоне сериала «Эпидемия» к семьям, которые выживают в условиях смертельного вируса, охватившего мир, голода и борьбы за власть, присоединятся новые герои. Ими стали молодые творческие люди, в сложном путешествии им помогает бывший военный, который пошёл против произвола командиров.

Во втором сезоне зрители вновь встретят уже известных героев Кирилла Кяро, Александра Робака, Марьяны Спивак и других. К ним присоединятся Юра Борисов, Никита Еленев, Виктория Клинкова, Юлия Ендроссек и другие.

Режиссёром выступил Дмитрий Тюрин. Второй сезон сняли не по книге, в отличие от первого. Специально для сериала сценарист Роман Кантор написал альтернативный сюжет.

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