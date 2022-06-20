Продюсер Александра Клоц, дочь актрисы Елены Бирюковой организовала праздник для себя и своих друзей

Продюсер Александра Клоц, дочь актрисы Елены Бирюковой отпраздновала свой день рождения в тематике «Казино Рояль» в ресторане «Аморет». Стилизованный праздник прошел шумно и красочно.

На празднование дня рождения Александры пришли много коллег из разных направлений творчества и медиа сферы: организаторы мероприятий, артисты, музыканты, актеры, ведущие и другие деятели культуры.

Среди приглашённых гостей были замечены Никита Тарасов, Анна Калашникова, продюсер Елена Скорнякова, Александр Сабанин, Гульнара Нижинская, Таша Белая, известные блогеры Владимир Фирсов, Самый Рыбный, Талия Белка, Фросик, татуировщик Владимир Ермак и многие другие.

Помимо вышеперечисленных на сцену весь вечер выходили артисты, чтобы поздравить, подарить подарки и исполнить свои песни: Саша Чест, Terekhova, Сэйва, Gangsburg, Джей Мар, Maxim Zavidia, Анастасия Неонова,c с премьерой песней выступила Настя Годунова, Nastya Star и Skubi, Pelageya Stefoglo, Дмитрий Нестеров, гр. Grinkevich, Наталья Соловей и др. Шоу программу дополняли танцевальные номера от студии GallaDance.

«Я в возрасте Александры жила в общежитии, училась в ГИТИСе и ходила утром за бесплатной кашей. Тем, что она сделала, собрав такую компанию, сорганизовав такой праздник, я восхищена и очень ей горда» в своём поздравлении дочке сказала Елена Бирюкова.

Именинница сделала по истине красивый и веселый праздник. Специальным партнером выступила Компания «Natfield» которая является инновационной в мировой алкоиндустрии @nastroenie_v_ . Оформление зала дополнялось цветочными композициями от компании Кливия @kliviya_salon, а каждый гость получил печенье с предсказаниями от Корпорации Удачи.

Неожиданный сюрприз для гостей сделала вся творческая семья Александры. Вместе с мамой и другими членами семьи исполнили композицию Басты — «Сансара». Это было настолько трогательно, что гостям было сложно удержать свои эмоции.

Концерт длился около 3х часов, но все присутствующие на вечере продолжали петь, танцевать и ещё долго не хотели расходиться. Творческий вечер удался на славу. Гости остались в восторге от вкусных и изящных блюд, и сладостей от партнеров. С подарками осталась не только Александра, но и многие гости ушли с презентами.

Как прокомментировала сама именинница Александра Клоц: «Я очень волновалась, хотелось, чтобы все были довольны. Я как продюсер и организатор мероприятий в первый раз делала праздник для себя!

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