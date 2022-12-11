Проект «Импакт-миссия Пятого канала» получил награду международной премии #МЫВМЕСТЕ

Пятый канал получил награду в специальной номинации «Партнерство года» престижной премии #МЫВМЕСТЕ за проект «Импакт-миссия Пятого канала». Награждение победителей прошло 7 декабря в Москве.

Ежегодно жюри премии выбирает лучшие проекты, направленные на помощь людям и улучшение их качества жизни. В специальной номинации «Партнерство года» награда присуждается за значительные успехи в развитии волонтерства и создание общественно значимых проектов.

Марина Белова, заместитель генерального директора, директор Дирекции программ и маркетинга Пятого канала:

- Спасибо организаторам Премии за столь высокую награду. Для нас большая честь получить приз в этой важной для общества номинации. Выражаю благодарность Национальной Медиа Группе и лично генеральному директору НМГ Светлане Евгеньевне Балановой за особое внимание к импакт-направлению, а также Марии Залуниной, которая курирует это направление и клуб «Хедлайнеры», в задачу которого и входит популяризация и продвижение медиа-контента, влияющего на позитивные социальные изменения. Для Пятого канала социальная миссия – одно из приоритетных направлений уже много лет. Медиа – это самая влиятельная сила в мире, и у нас в руках масштабные возможности. Прекрасно, что мы можем их использовать для того, чтобы принести пользу своей стране. Все будет отлично, если у каждого создателя контента всегда будет мысль, а какую пользу я принесу, причем по доброй воле, как отметил наш Президент. Особенно ценно и, думаю, не случайно, что награждение Пятого проходит в день рождения нашего генерального директора Юрия Юрьевича Шалимова, который всем сердцем сейчас с нами! Еще раз огромное спасибо за оказанное доверие. Эта награда станет для Пятого канала одной из самых дорогих. Мы вместе!

Импакт-контент – отдельный и очень важный вектор стратегии развития Пятого канала, направленный на помощь и поддержку тех, кто в этом нуждается.

Уже 10 лет на Пятом выходит проект «День ангела». Его герои – воспитанники детских домов, нуждающиеся в заботе и любви родителей. Их мечты и старается исполнить команда Пятого канала.

В рамках проекта проходит знакомство с лучшими психологами Петербурга и волонтёрами в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения. Корректное информирование телезрителей с правилами и порядком устройства приемных детей в семьи. Консультации специалистов по всем вопросам, которые могут возникнуть у потенциальных приемных родителей. За время существования проекта 354 «ангела» обрели любящих родителей и новый дом. В 2013 году, на момент запуска проекта в банке данных детей-сирот по данным общероссийской базы «Усыновите.ру» по России было 68 770 детей. На сегодняшний день их число уменьшилось в 1,7 раза, возможно, и благодаря программе «День ангела».

6 декабря проект «День ангела получил высокую награду престижной Премии «Золотой Пеликан» в области благотворительности, творчества и социальной работы в номинации «За позитивный креатив в журналистике и литературе».

Еще один важный проект Пятого канала - Телемарафон «День добрых дел» - одна из первых благотворительных программ на телевидении. Он начинался с адресной помощи конкретному ребенку и стал доброй еженедельной традицией. Главная мысль проекта: «Завтра может быть поздно. Помогите сейчас». С таким призывом каждый четверг обращаются с экрана телевизора медийные персоны. Участие звезд российской эстрады, известных деятелей культуры, кино и спорта в промокампании проекта повышает уровень доверия телезрителей к проекту и значимость программы. За семь с лишним лет неравнодушные к чужому горю зрители Пятого канала перечислили в благотворительные фонды более 4,7 миллиарда рублей, спасены жизни не только героев программы, но и сотен других подопечных благотворительных фондов.

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