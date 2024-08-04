Проект «Краткая история русской культуры» показывают за рубежом

В Русских домах по всему миру проводят серию кинопоказов проекта «Краткая история русской культуры от Древней Руси до наших дней», который был снят в рамках просветительского проекта Знание.Кино при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»).

«Краткая история русской культуры» — это проект, где присутствует не просто исторический сюжет, а искусство в чистом виде, которое заставляет гордиться прошлым и верить в великое будущее. Сегодня проект доступен для просмотра в онлайн-кинотеатре Okko на нескольких языках, что позволяет познакомить с особенностями российской культуры большое количество жителей не только России, но и других стран.

«“Краткая история русской культуры” — это не просто фильм, это мощный культурный код, который мы, Российское общество «Знание», решили транслировать миру. Снятый в рамках просветительского проекта Знание.Кино при поддержке Института развития интернета, он открывает завесу над уникальным культурным феноменом, демонстрируя силу, глубину и многогранность русской истории. Этот фильм — не просто исторический сюжет, а искусство в своем чистом виде, которое заставляет гордиться своим прошлым и верить в великое будущее! Мы уверены, что «Краткая история русской культуры», которая сейчас с успехом начнет представляться в Русских домах по всему миру, станет мостом между прошлым и будущим, между разными культурами и народами, и поможет всем нам лучше понять и оценить богатство и величие русской души!», — заместитель генерального директора Общества «Знание» Ирина Карих.

«»Краткая история русской культуры» — пример образовательного проекта, который сделан в нестандартной, увлекательной форме и с первых минут заинтересовывает и детей, и взрослых. Мы всегда выступаем за то, чтобы как можно больше людей посмотрели интересные проекты о нашей истории, культуре и достижениях. Поэтому очень важно, что документальный фильм посмотрят зрители за пределами России. Это сейчас особенно важно и актуально», — генеральный директор ИРИ Алексей Гореславский.

Первый такой просмотр фильм прошел в июне в Сиднее, а в июле премьера состоялась в русском доме Куала-Лумпура, где помимо кинопоказа молодые люди смогли пообщаться в рамках творческой встречи с режиссером и продюсером Данилой Мотиным, который познакомил жителей Малайзии с особенностями становления российской культуры и рассказал о современных площадках для развития творческих возможностей.

«»Краткая история русской культуры» – это документальный фильм с элементами анимации, отвечающий современным требованиям кинематографа и духу времени. Он приглашает зрителей совершить путешествие сквозь века от Крещения Руси до наших дней, чтобы продемонстрировать, как наша страна вбирала в себя традиции разных культур, формировала свою аутентичность и вписывала новые имена в мировое наследие. Это фильм о том, что у русской культуры многонациональные корни и многонациональное единство, которое сплачивало людей в любые времена», — отметил режиссер Данил Мотин.

Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств и Российское общество «Знание» проведут следующие показы с августа по ноябрь в Бельгии, Австрии, Брюселле, Франции, Республике Албания и других странах, где активно работают и развиваются представительства Российской Федерации. Также в дальнейшем они станут частью большой программы, которая будет реализована в Русских домах в более 70 странах.