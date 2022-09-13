Проект нового спортивного кластера в Перми создадут молодые архитекторы

Воркшоп для молодых архитекторов пройдет в Перми 13 – 17 сентября 2022 в рамках федерального архитектурного конкурса «Экосистема Города». Финалисты под руководством опытных архитекторов создадут проект спортивного комплекса «Комета» в микрорайоне Новые Ляды, который будет реализован регионом. Партнером проекта в регионе выступает АО «Протон-ПМ».

Конкурс «Экосистема Города» проводится Роскультцентром и компанией «Культура потребления» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. В финале конкурса участвует 50 молодых специалистов, отобранных экспертным жюри из более 600 заявок. Летом 2022 состоялись региональные сессии в Нижнем Новгороде и Липецке, а 13 сентября стартует финальный этап конкурса в Перми.

В команду вошли молодые архитекторы со всей страны: Ирина Мизгирева, Алина Лачихина, Алина Казанцева, Анна Милашевская, Илья Аленин, Лада Аликина, Екатерина Волкова, Меланья Зыкова, Алишер Абдуллаев, Олеся Башкирцева.

Руководить творческим процессом будут Егор Глебов (лектор модуля Цифровая Культура (Digital Culture), магистратура МАРШ, куратор курсов «BIM для Архитектора» и «BIM для Девелопера» МАРХИ) и Павел Мельник (член президиума Союза архитекторов России, основатель бюро MART Architects).

«В Перми молодые архитекторы разработают проекты спортивного комплекса на территории кластера «Комета» в микрорайоне Новые Ляды. Проект-победитель будет реализован до 2026 года. Предполагается, что здесь будут проходить занятия по 8 видам спорта, а ключевым направлением станет баскетбол: именно здесь будет тренироваться сборная России и будет организована академия баскетбола международного уровня. Желаем удачи участникам!», — поделилась руководитель проекта «Экосистема Города», начальник управления развития креативных индустрий в регионах Роскультцентра Ольга Шубникова.

Организаторы проекта — Роскультцентр и компания «Культура потребления» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

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