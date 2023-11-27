Проект «Школа мечты» — от путешествий по регионам к проектам внутри регионов

Студенты – участники федеральной студенческой экспедиции «Школа мечты» программы «Открываем Россию заново» - завершили своё образовательное путешествие блестящей защитой дизайн-проектов для школы № 22 в подмосковном Королеве и Скоробогатовской школы из Нижегородской области.

За 12 дней экспедиции 25 студентов из 15 регионов познакомились с образовательными пространствами 24 школ Москвы и Московской области, Нижнего Новгорода и Нижегородской области, Санкт-Петербурга и Казани. Более десятка лекций прочитали студентам эксперты проекта – директор школы «Летово» Михаил Мокринский, кандидат психологических наук, директор Центра психологического сопровождения образования «ТОЧКА ПСИ» Марина Битянова, директор школы «Снегири» Александр Гулин, директор «Школы 800», руководитель Центра разработки образовательных систем «Умная школа» Марк Сартан, куратор экспедиции, кандидат архитектуры, доцент, заместитель декана факультета архитектуры и дизайна СамГТУ Анна Кузнецова и другие.

По словам лидера проекта «Школа мечты» Натальи Кравченко, председателя комиссии по просвещению и воспитанию Общественной палаты РФ, студенческие экспедиции в очередной раз подтвердили успешность логики проекта.

- В ходе экспедиций мы ещё раз убедились в важности и реалистичности идеи привлекать к работе со школами студентов - будущих архитекторов и дизайнеров, - рассказала Наталья Кравченко. - Безусловно, очень помогает «насмотренность» (именно для этого мы везём ребят по самым интересным школам) и возможность лично пообщаться с практиками. К слову, это важно не только для дизайнеров, но и для управленческих команд школ, которым необходимо в ходе капремонта перезагрузить образовательные пространства с учетом современных требований педагогического дизайна и потребностей детей, педагогов и родителей. Мы видим важность создания и широкого распространения просветительского контента о дизайне школьной среды и практиках ее использования в образовательном процессе. Нужны образовательные и акселерационные программы для региональных команд. Мы слышим запрос от регионов на онлайн-экспедиции «Школа мечты» и хотим реализовать эту идею при поддержке общества «Знание», чтобы вдохновить тысячи людей по всей стране на качественные изменения школьной среды, которые сегодня возможны благодаря президентской программе капремонта школ.

Проректор НИУ ВШЭ Дмитрий Земцов отметил: «Я очень рад нашему сотрудничеству и развитию проекта «Школа мечты», за 2 года нам удалось провести 3 совместных экспедиции, которые позволяют талантливым студентам попробовать себя и реализовать на практике нужные школам улучшения».

Студенты защищали проекты перед директорами школ, командой проекта «Школа мечты», представителями Минобрнауки РФ и Минпросвещения РФ.

- Студенты, получив доступ к реальной важной задаче и поддержку экспертов проекта «Школа мечты», действительно способны на многое. На осознание значимости своей роли в жизни страны и направлен курс «Обучение служением». Надеемся, что работа в проекте «Школа мечты» станет для кого-то из студентов ориентиром выбора своей уникальной профессиональной траектории, закрепления в родном регионе как профессионала, - отметила заместитель министра науки и высшего образования РФ Ольга Петрова.

По мнению руководителя департамента развития инфраструктуры Министерства просвещения РФ Ирины Шварцман, студенческие дизайн-проекты школ, разработанные с учётом современных трендов в образовании и изменений в подходах к организации школьной среды - большая помощь школам.

- Выделены большие федеральные средства, чтобы наши школы, построенные 30-50 лет назад, могли обновиться и стать современными, - отметила Шварцман. - Мы поразились, что удалось сделать ребятам всего за 2 дня практической работы над проектами в рамках экспедиции и очень надеемся, что в рамках большого проекта «Школа мечты» с участием более 30 регионов мы увидим комплексные, современные решения для перезагрузки школьных пространств, которые будут отвечать ожиданиям и потребностям детей, учителей и родителей каждой конкретной школы.

Николай Загорудкин, директор школы № 22 Королева, подчеркнул, что участники экспедиции предложили нетривиальные концепции, характеризующее образовательное учреждение, его уникальность, историю, значимость для микрорайона, раскрыли это в своих работах.

И.О. директора Скоробогатовской школы Наталья Кузьмичева обратила внимание, что студенты организовали процесс обсуждения и смогли услышать мнение школьного сообщества, креативно используя пожелания детей, педагогов и родителей в проектировании.

Студенческие экспедиции проекта «Школа мечты» реализуются с 2022 года в партнерстве с проектом «Открываем Россию заново», платформой «Россия – страна возможностей» и проектом «Больше чем путешествие».

В 2023 году проект «Школа мечты» масштабируется на 30+ регионов России, включая 40+ вузов и 500+ студентов благодаря интеграции в программу вузов модуля «Обучение служением», позволяющего привлекать молодежь к работе над социально-значимыми задачами.

24 ноября команды регионов-участников встретятся на первом установочном вебинаре, где познакомятся с планом проекта и возможностями экспертной поддержки.

Ожидаемый итог проекта «Школа мечты» сезона 2023-24 сотни современных дизайн проектов, по которым будут отремонтированы школы во всех регионах Российской Федерации. Долгосрочный эффект – изменение отношения к социальному дизайну и формирование отечественной школы дизайна современных образовательных пространств.