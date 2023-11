Российские фантастические сериалы «Суперпозиция» и «Грузчики» покорили зрителей Испании

Sci-fi сериал о путешествиях между мирами «Суперпозиция», а также проект о карме и перерождении «Грузчики», продолжают собирать международные награды. Картины стали лауреатами фестиваля «Seriesland IX», который проводится в испанском городе Бильбао.

«Суперпозиция» отмечена в номинации «Лучший жанровый веб-сериал», а «Грузчики» - в категориях «Лучшая режиссерская работа» и «Лучшая операторская работа». Стоит отметить, что, вдохновившись зрительским и международным успехом, продюсеры проектов работают над новыми сезонами.

«Мы не только развлекаем, но просвещаем нашего зрителя. Теория струн, принцип суперпозиции, нелинейность времени — это основа нашего сериала. И если эти темы так заходят во всем мире, то, почему бы не быть продолжению?!», - говорит продюсер «Суперпозиции» Дмитрий Щербанов.

«В соцсетях нам многие задают вопрос о продолжении сериала, мы хотим обрадовать наших зрителей: второй сезон в планах и уже идет работа над сценарием. Могу сказать, что в новых сериях история главных героев будет еще более глубокой и драматичной, с сильным философским подтекстом», - рассказала продюсер «Грузчиков» Ольга Володина.

Ранее «Суперпозиция» взяла призы на фестивале «Baltimore Next Media Web Fest» сразу в четырех номинациях: «Лучший фантастический», «Лучший сценарий», «Лучший режиссер», «Лучший актерский», а перед этим проект стал «Лучшим сериалом» на фестивале «Minnesota WebFest». На этом же смотре фантастическая трагикомедия «Грузчики» была признана лучшей в категориях «Лучший фантастический сериал» (Best Sci-Fi/Fantasy Series) и «Лучшее драматическое исполнение» (Данил Стеклов) (Best Dramatic Performance in a Series (Danil Steklov).

В фестивале «Seriesland IX» участвовали более 100 веб-проектов со всего мира. В прошлом году лауреатом стал российский сериал «Батя». Сериалы созданы при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»).