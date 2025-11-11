Проект «Слово о русском сердце» в Таиланде объединил Россию и Юго-Восточную Азию

Завершая год, посвящённый 100-летию народной дипломатии, Россотрудничество и АНО «Центр креативных индустрий «Новый город», при поддержке Фонда Президентских грантов, провели с 1 по 3 ноября 2025 года на острове Пхукет международный культурно-просветительский проект «Слово о русском сердце», приуроченный ко Дню народного единства в Российской Федерации. Мероприятие, собравшее представителей 25 регионов России и сотни гостей из Таиланда, стало площадкой живого диалога, где культура, образование и деловые инициативы соединились в одной программе и в одном порыве — познакомить тайскую публику с современной и многогранной Россией. Официальной площадкой проведения проекта выступила международная школа Kinderville Nova International School, где прошли основные культурные и образовательные события проекта.

Проект вызвал большой интерес у жителей и гостей Пхукета: насыщенная программа объединила ярмарку мастеров, музыкальные и театральные выступления, образовательные инициативы российских вузов и мастер-классы, деловые дискуссии и творческие площадки. За три дня фестиваль посетили более 11 500 человек, что стало убедительным свидетельством интереса к российской культуре и готовности к практическому сотрудничеству.

«Культура — это мост, который соединяет народы и сердца. Фестиваль «Слово о русском сердце» в Таиланде — это уникальная возможность не только познакомить зарубежную аудиторию с богатством русского искусства и культурных традиций , но и укрепить дружеские связи между нашими народами, напомнить о том, что несмотря на расстояния, мы все едины в своих стремлениях и ценностях. Сотрудничество в сфере культуры создает прочную основу для экономического и политического партнерства», — отметил руководитель Россотрудничества Евгений Примаков.

31 октября старту официальной программы предшествовал важный духовно-культурный визит: по инициативе организаторов участники проекта посетили православный храм Святой Троицы на Пхукете — крупнейшая православная обитель в Таиланде. Гости приняли благословение настоятеля, Отца Романа Бычкова, присутствовали на богослужении и ознакомились с деятельностью приходской школы, где реализуются образовательные и культурные программы для русскоязычной общины. Визит подчеркнул гуманитарный и культурно-просветительский характер проекта, основанный на уважении к духовным традициям и ценностям российского зарубежья.

Открытие проекта «Слово о русском сердце» 1 ноября на площадке Kinderville Nova International School прошло в тёплой, торжественной и деловой атмосфере: фольклорные приветствия тайских и российских коллективов плавно чередовались с официальными обращениями организаторов и дипломатов, среди которых выступил Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Королевстве Таиланд — Евгений Томихин. В знак глубокой скорби и уважения все участники почтили память покойной королевы Сирикит минутой молчания.

«Слово о русском сердце» показало себя как многоуровневая платформа. Концертные программы проекта развернулись на 4 площадках Пхукета, подчёркивая открытость и диалог культур: в ресторане современной казахской кухни AlmaAta Kazakhstan «Алма-Аты», в буддийских храмах Latthiwonaram Temple и Wat Si Supharam, а также в отеле Neon Patong Hotel. Блок проекта «Россия — для мира» в формате ЭКСПО-выставки собрал региональные стенды с изделиями народных промыслов, коллекциями этнографических костюмов, работами молодых дизайнеров, фото-проектами и инициативами общественных организаций; гости могли не только увидеть, но и попробовать продукцию, принять участие в мастер-классах и приобрести уникальные вещи. Ярмарка стала настоящим маркёром регионального разнообразия России и её экспортного потенциала.

Деловая программа прошла в плотном и деловом ритме: стратегические сессии, экспертные панельные дискуссии и практические воркшопы объединили представителей федеральной и региональной власти, бизнеса, образовательных институтов и культурных организаций. В числе ключевых тем — гуманитарное сотрудничество Россия–Таиланд в контексте АСЕАН, креативные индустрии как драйвер территориального развития, продвижение русского языка за рубежом, а также «человеческий капитал»: образование и трудоустройство в межгосударственном контексте. Модератором сессий выступила Валерия Юртаева, управляющий партнёр Центра креативных индустрий «Новый город».

В стратегических и экспертных дискуссиях приняли участие представители федерального уровня и эксперты профильных направлений: заместитель руководителя Россотрудничества Дмитрий Поликанов, вице-губернатор Пензенской области Сергей Федотов, руководитель представительства RT в странах АСЕАН Денис Болотский, руководитель представительства Российского экспортного центра в Таиланде Никита Деркач, заместитель руковидителя подразделения по международному сотрудничеству АСИ Анастасия Дубровская, руководитель дирекции международных проектов Российского движения детей и молодёжи «Движение первых» Мария Раевская, а также руководители образовательных проектов и общественных организаций. В деловых сессиях обсуждались практические кейсы сотрудничества, возможности развития туризма через креативные продукты и образовательные обмены, механизмы продвижения русского языка и создание устойчивых площадок для международного партнёрства.

Важный вклад в гуманитарную составляющую фестиваля внесло «Движение Первых»: благодаря его активности местные школьники и студенты познакомились с российскими образовательными проектами, такими как «Школьные клубы дипломатии» и МАДО, а также погрузились в русскую культуру на творческих мастер-классах и сессиях деловой программы. Практическим итогом этой работы стало подписание соглашения о сотрудничестве между Российским движением детей и молодёжи «Движение Первых» и Национальной скаутской организацией Таиланда.

Отдельное внимание аудитории и экспертов привлекли сессии о креативной экономике и развитии территорий, где были представлены успешные российские кейсы и идеи для совместных проектов с тайскими партнёрами. В дискуссиях выступили: заместитель директора Университета Банка России Ирина Драпуля, председатель; Совета Ассоциации мастеров креативных индустрий «АртМастерс» Екатерина Романова; основатели Международной школы Kinderville Nova Евгений и Марика Сельменевы; основатель и президент тайско-российского культурного фонда Екатерина Алексеева; Генеральный директор АНО «Центр компетенций в сфере туризма и гостеприимства» Марина Морозова. Участники обсудили, как локальные культурные практики могут стать экономическим драйвером регионов и привлекательным продуктом на международном рынке.

Высокий интерес сессия «Русское сердце: женская сила в бизнесе и культуре», модерируемая Надеждой Журавлёвой и Камиллой Медяровой — основательницами русской школы «Рассвет» в Таиланде и руководителями партнёрского «Русского дома» на Пхукете. Содержательная дискуссия о женском лидерстве в бизнесе, культурно-просветительской, образовательной и благотворительной деятельности и примеры российских и тайских женщин-предпринимательниц, совместно работающих, чтобы жизнь местного много-национального сообщества улучшалась и была наполнена взаимным уважением, поддержкой, гармонией, ведущей к преображению и устойчивому развитию территорий, вдохновили всех присутствующих продолжать верить в собственные мечты, не бояться начинать новое дело в новой стране, и конечно же, разрушать ложные стереотипы, вместо этого выстраивая конструктивный диалог и надёжные партнёрские отношения, обогащаясь культурой, традициями и сильными характерами друг друга.

Культурная программа была по-настоящему многогранной: на сценах фестиваля выступили Государственный камерный музыкальный театр «Санктъ-Петербургъ Опера» и Театр «Зазеркалье» (Санкт-Петербург), Инновационный театр балета из Калуги, Рязанский государственный театр драмы, фольклорные ансамбли и солисты, а также ряд современных творческих коллективов и мастеров ремёсел из разных регионов России.. Гала-концерт собрал театральные номера, оперные партии , цирковые этюды, этнические вокальные традиции и необычные сценические решения — от горлового пения и кавказских мотивов до игры на народных инструментах и современных перформансов. Эти артистические выступления показали, что русская сцена сегодня живёт многоцветьем жанров и готова к диалогу с зарубежной публикой.

2 ноября в одном из почитаемых буддийских храмов Пхукета (Latthiwonaram Temple) прозвучал концерт, который можно смело назвать символическим мостом между цивилизациями: удивительный концерт солистов театра «Санктъ-Петербургъ Опера» и Музыкального театра «Зазеркалье», в ходе которого русская и европейская оперная классика впервые зазвучала в священном пространстве буддийской обители. Эта программа стала главным художественным аккордом международного проекта «Слово о русском сердце». Её торжественность и глубина подчеркнули значимость культурного диалога в наши дни. На концерт пришли как местные жители, так и соотечественники, для многих из которых вечер стали живым напоминанием о Родине и доказательством того, что музыка способна преодолевать любые барьеры — языковые, культурные, религиозные. Организаторы уверены: этот опыт войдёт в историю как один из ярчайших примеров уважительного и вдохновляющего взаимодействия традиций Востока и Запада.

«Концерт в буддийском храме стал для нас воплощением высокой миссии. Нести оперное искусство, рожденное в Санкт-Петербурге, в сакральное пространство Таиланда — значит строить прочные мосты взаимопонимания. Мы увидели, как классическая музыка, не требуя перевода, тронула души и тайской, и русской аудитории, доказав, что истинное искусство по своей природе интернационально и человечно», — Евгений Малыгин, директор Театра «Санктъ-Петербургъ Опера».

Особое место в программе заняла литературно-музыкальная композиция «Есенин», приуроченная к 130-летию поэта; 2 ноября спектакль стал одной из центральных точек программы, показав глубину и современную интерпретацию классической поэзии через музыку и визуальные образы. Кроме того, зрителям были предложены детские спектакли и пластические постановки, гастрономические баттлы и тематические творческие площадки — всё это делало фестиваль доступным и интересным для семейной аудитории и для тех, кто впервые знакомился с русской культурой. Впечатления участников и гостей подтвердили значимость проекта: международные продюсеры и руководители театров отмечали высокий профессиональный уровень выступлений и организационный потенциал фестиваля; региональные делегации говорили о новых контрактах и интересных совместных идеях в сфере гастрономии, туризма и образовательных обменов.

«Такие площадки дают театру шанс не только расширить аудиторию, но и совместно с зарубежными партнёрами создавать востребованные культурные продукты, которые объединяют людей за пределами языков и границ. Приятно видеть, как иностранная аудитория живо откликается на русскую драматургию — это лучшая оценка нашей работы и стимул для новых международных проектов», — Семён Гречко, директор Рязанского театра драмы, почётный работник культуры и искусства Рязанской области.

1 ноября в рамках фестиваля зрителям был показан документальный фильм «Великий Северный путь», созданный при поддержке Русского географического общества. Картина рассказывает о масштабной экспедиции режиссёра-документалиста, путешественника и этнографа Леонида Круглова, который со своей командой прошёл более 10 000 километров по маршруту великого исследователя Семёна Дежнёва — от Архангельской области до Чукотки. Съёмки продолжались четыре года, охватив семь регионов России. Авторы преодолели путь на собачьих упряжках, оленях, самолёте и даже под парусом катамарана по льдам моря Лаптевых, знакомясь с укладом жизни чукчей и народов Севера. Фильм стал ярким напоминанием о силе человеческого духа, любви к Родине и стремлении к познанию мира. А уже 3 ноября Русское географическое общество на территории Prince of Songkla University представило фотовыставку «Многонациональная Россия», где гости смогли увидеть уникальные пейзажи и культурное разнообразие нашей страны — от Алтая и Башкортостана до Камчатки и Северной Осетии. Снимки показали богатство природы и традиций России, вызвав живой интерес у тайской аудитории и став ещё одним шагом к укреплению культурного диалога между нашими странами. Особое внимание зрителей привлекла фотовыставка «Непокорённый Курск в лицах» фотографа Владимира Широкова, представленная также на территории университета. Она усилила гуманитарную составляющую фестиваля, напомнив о стойкости и силе человеческого духа. Через объектив камеры история обрела живые лица, превратив искусство фотографии в мост между памятью и современностью.

Организаторы подчёркивают, что «Слово о русском сердце» на Пхукете — это не разовый проект, а практическая платформа для долгосрочного сотрудничества: уже на фестивале обсуждались программы обмена, гастрольные маршруты, образовательные проекты и совместные бизнес-инициативы. Важным результатом стало расширение сети контактов российских регионов с тайскими партнёрами и появление реальных дорожных карт по воплощению совместных проектов в 2026 году.

«Слово о русском сердце — это уникальный пример того, как голос России в мире сегодня формируется не только в столицах, но и в регионах, усилиями некоммерческих и общественных организаций и самых разных создателей личных брендов и творческих коллективов. Это — живая ткань народной дипломатии, где подлинными послами выступают наши театры, ремесленные мастерские и креативные студии. Мы сознательно уходим от формальностей, чтобы создать пространство для полного погружения — когда простой житель другой страны,турист через игру, через тактильное созидание, через сотворчество вдруг ощущает не абстрактную «Россию», а живую, теплую, дружескую душу. Именно в этой магии иммерсивного погружения, в этом доверительном взаимодействии и рождается та самая любовь к нашей стране — не сиюминутный интерес, а глубокое, сердечное чувство, которое остаётся навсегда. Мы позволяем миру не «узнать о» России, а «почувствовать» её. Мы создаём не событие, а воспоминание — личное, эмоциональное и потому вечное. Наш проект доказывает, что «мягкая сила» — это, прежде всего, сила искреннего человеческого приконовения. И именно в этом прикосновении рождается любовь навсегда». — Михаил Иванов, автор и креативный продюсер проекта «Слово о русском сердце».

Несмотря на то, что культурно-просветительский проект «Слово о русском сердце» официально подошел к концу на его площадках уже родились совместные проекты и не только интересные творческие, но и добрые общественные инициативы, одна из которых продолжится 6 ноября 2025 года: участники проекта Калужская региональная общественная организация «Мост дружбы» под руководством Анны Михеевой совместно с генеральным директором профессионального батутного спортивного клуба «50FLY PHUKET» Ингой Бобриченко совершат благотворительную поездку в тайских детский дом, где воспитываются 24 ребёнка в возрасте от 3 до 5 лет. Наши калужские друзья приготовили для малышей увлекательный космический интерактив с викториной об истории российской космонавтики и наших летчиков, а также оригинальные раскраски и открытки, которые наши участники разрисуют вместе с детьми. Также в программе танцевально-музыкальный флэш-моб «Трава у дома» и другие приятные подарки для детей.

Команда проекта выражает благодарность партнёрам, участникам и гостям фестиваля; уже сейчас они готовят новые форматы и маршруты проекта на 2026 год, планируя расширить географию и усилить деловую составляющую сотрудничества между Россией и странами глобального Юга.

