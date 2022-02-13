РОСИЗО и Kupol Gallery представили масштабное собрание работ Юрия Купера

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10 февраля 2022 года в Государственном музейно-выставочном комплексе РОСИЗО в Петроверигском переулке в сотрудничестве с Kupol Gallery состоялось открытие выставки-эссе Юрия Купера «Опыты».

Юрий Купер - художник

Экспозиция стала шестым совместным проектом галереи и русско-британского художника, графика, сценографа и дизайнера. Ранее работы мастера экспонировались в Национальном музее Чеченской Республики («Юрий Купер. Мой театр»), выставочном зале Храма Христа Спасителя («И камни проповедуют…») и трижды в пространстве Kupol Gallery («Мыслимые объекты», «Прорастая из поверхности», «Солнце»).

Среди звездных гостей, посетивших выставку, были замечены Лолита Милявская, Сергей и Галина Мазаевы, Екатерина Шпица, Виктория Соловьева и Милана Пич.

По задумке кураторов проекта выставка «Опыты» приоткрывает завесу тайны художественного мира Юрия Купера и позволяет каждому зрителю прочувствовать атмосферу, в которой рождаются шедевры.

Директор Kupol Gallery, искусствовед и член кураторской группы Виктория Михопулу отметила, что подготовка выставки произведений Купера — крайне сложный и кропотливый процесс ввиду масштаба личности и творчества художника. Благодаря залам старинной усадьбы Тургеневых-Боткиных, в которой располагается РОСИЗО, команде Kupol Gallery удалось превратить выставочное пространство «в шкатулку, наполненную драгоценностями», среди них – живопись, скульптура, архитектурные проекты, графика, керамика, ювелирные работы, книжная иллюстрация и театральная сценография.

Особенный характер выставки подчеркнул и сам художник, признавшийся в том, что он впервые за долгое время присутствует на подобного рода мероприятии лично: «На вернисажи ни в Париже, ни в Нью-Йорке много лет я не приходил. Не потому, что я такой «крутой». Я всегда себя чувствовал неловко».

Шедевры Купера, представленные на выставке, демонстрируют многогранность творчества автора. Каждый зал отражает поиски чего-то нового, эксперименты художника с материалом, формой и техникой. Как и «Опыты» Мишеля де Монтеня, «Опыты» Купера – это цикл самопознания, опирающийся на наблюдения за миром и самим собой.

В экспозицию вошли работы мастера разных лет, среди которых легендарные изображения кистей в технике сфумато, именно им Купер посвятил одноименный роман. Также впервые представлены работы с изображением потолков, созданные специально для выставки «Опыты». Выцветшие, сероватые оттенки полотен выдержаны в неизменной цветовой палитре, которой автор верен уже многие десятилетия, а образы-дымки, то едва различимые, то проступающие на поверхности, создают атмосферу загадочного мистического мира, ускользающего от пытливого взгляда.

Один из залов РОСИЗО посвящен уникальным живописным работам, в которых Купер изучает феномен поверхности как объекта изобразительности. Посетители выставки смогут увидеть излюбленные образы растений, выполненные на фанере. Купер специально использует старинные деревянные поверхности, где естественный рисунок сам подсказывает контуры и краски будущей картины.

Куратор выставки со стороны Государственного музейно-выставочного центра РОСИЗО, искусствовед Алина Корень, подчеркнула, что для признанного художника, чья работа пополнила фондовое собрание институции, выставка-эссе является способом фиксации в пространстве экспозиции результатов личных художественных поисков, что, в свою очередь, будет ценно для зрителя, с которым Юрий Купер ведет разговор посредством многозначных образов.

На выставке также представлены уникальные ювелирные изделия, созданные по эскизам мастера, среди них – тюльпан, являющийся «визитной карточкой» художника, выполненный из золота, перламутра и инкрустированный бриллиантами, брошь-карандаш с розовыми сапфирами и кварцем, а также серия ключей и замков.

Два яблока

Юрий Купер. Два яблока

Трава

Юрий Купер. Трава

Веер

Юрий Купер. Веер

Божья коровка

Юрий Купер. Божья коровка

Хосе

Юрий Купер. Хосе

Ювелирные изделия

Юрий Купер. Ювелирные изделия

Театральный макет к опере «Кармен»

Юрий Купер. Театральный макет к опере «Кармен»

Свидетельством интереса художника к печатной графике стали ранние литографии 90-х годов XX века, созданные в Париже и уникальные книги с авторской литографией и ручной доработкой в изысканных рельефных переплетах: ветхозаветная «Книга Иова» и знаменитое творение «Книга Екклесиаста». Также представлен книжный шедевр о русском балете П. И. Чайковского «Лебединое озеро» – первая в мировой истории книгопечатания проиллюстрированная партитура балета великого композитора. Нотную рукопись сопровождают 23 оригинальные иллюстрации, выполненные в технике сфумато. Сквозь изображения проступают фрагменты нотной рукописи, подчеркивающие связь монохромных иллюстраций с балетом. Переплет и форзац выполнены из шелка, а текст либретто отпечатан на ручном печатном станке Dingler-Presse XIX века. Экземпляр №1 хранится в Государственном Эрмитаже.

Юрий Купер является автором декораций и костюмов к операм в разных городах России. Некоторые работы вошли в экспозицию новой выставки. Среди них – декорации к опере «Борис Годунов» в Большом театре (2007), живописные полотна, созданные для оперы «Кармен» в Ростовском государственном музыкальном театре (2008). Помимо этого, посетители выставки познакомятся с уникальной видеоинсталляцией декораций к циклу спектаклей «Метаморфозы» в постановке Центра театра и кино п/р Никиты Михалкова.

Выставка-эссе Юрия Купера «Опыты» будет проходить в выставочных залах РОСИЗО с 10 февраля по 20 марта 2022 года.

Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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