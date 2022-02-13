РОСИЗО и Kupol Gallery представили масштабное собрание работ Юрия Купера

10 февраля 2022 года в Государственном музейно-выставочном комплексе РОСИЗО в Петроверигском переулке в сотрудничестве с Kupol Gallery состоялось открытие выставки-эссе Юрия Купера «Опыты».

Экспозиция стала шестым совместным проектом галереи и русско-британского художника, графика, сценографа и дизайнера. Ранее работы мастера экспонировались в Национальном музее Чеченской Республики («Юрий Купер. Мой театр»), выставочном зале Храма Христа Спасителя («И камни проповедуют…») и трижды в пространстве Kupol Gallery («Мыслимые объекты», «Прорастая из поверхности», «Солнце»).

Среди звездных гостей, посетивших выставку, были замечены Лолита Милявская, Сергей и Галина Мазаевы, Екатерина Шпица, Виктория Соловьева и Милана Пич.

По задумке кураторов проекта выставка «Опыты» приоткрывает завесу тайны художественного мира Юрия Купера и позволяет каждому зрителю прочувствовать атмосферу, в которой рождаются шедевры.

Директор Kupol Gallery, искусствовед и член кураторской группы Виктория Михопулу отметила, что подготовка выставки произведений Купера — крайне сложный и кропотливый процесс ввиду масштаба личности и творчества художника. Благодаря залам старинной усадьбы Тургеневых-Боткиных, в которой располагается РОСИЗО, команде Kupol Gallery удалось превратить выставочное пространство «в шкатулку, наполненную драгоценностями», среди них – живопись, скульптура, архитектурные проекты, графика, керамика, ювелирные работы, книжная иллюстрация и театральная сценография.

Особенный характер выставки подчеркнул и сам художник, признавшийся в том, что он впервые за долгое время присутствует на подобного рода мероприятии лично: «На вернисажи ни в Париже, ни в Нью-Йорке много лет я не приходил. Не потому, что я такой «крутой». Я всегда себя чувствовал неловко».

Шедевры Купера, представленные на выставке, демонстрируют многогранность творчества автора. Каждый зал отражает поиски чего-то нового, эксперименты художника с материалом, формой и техникой. Как и «Опыты» Мишеля де Монтеня, «Опыты» Купера – это цикл самопознания, опирающийся на наблюдения за миром и самим собой.

В экспозицию вошли работы мастера разных лет, среди которых легендарные изображения кистей в технике сфумато, именно им Купер посвятил одноименный роман. Также впервые представлены работы с изображением потолков, созданные специально для выставки «Опыты». Выцветшие, сероватые оттенки полотен выдержаны в неизменной цветовой палитре, которой автор верен уже многие десятилетия, а образы-дымки, то едва различимые, то проступающие на поверхности, создают атмосферу загадочного мистического мира, ускользающего от пытливого взгляда.

Один из залов РОСИЗО посвящен уникальным живописным работам, в которых Купер изучает феномен поверхности как объекта изобразительности. Посетители выставки смогут увидеть излюбленные образы растений, выполненные на фанере. Купер специально использует старинные деревянные поверхности, где естественный рисунок сам подсказывает контуры и краски будущей картины.

Куратор выставки со стороны Государственного музейно-выставочного центра РОСИЗО, искусствовед Алина Корень, подчеркнула, что для признанного художника, чья работа пополнила фондовое собрание институции, выставка-эссе является способом фиксации в пространстве экспозиции результатов личных художественных поисков, что, в свою очередь, будет ценно для зрителя, с которым Юрий Купер ведет разговор посредством многозначных образов.

На выставке также представлены уникальные ювелирные изделия, созданные по эскизам мастера, среди них – тюльпан, являющийся «визитной карточкой» художника, выполненный из золота, перламутра и инкрустированный бриллиантами, брошь-карандаш с розовыми сапфирами и кварцем, а также серия ключей и замков.

Юрий Купер. Два яблока

Юрий Купер. Трава

Юрий Купер. Веер

Юрий Купер. Божья коровка

Юрий Купер. Хосе

Юрий Купер. Ювелирные изделия

Юрий Купер. Театральный макет к опере «Кармен»

Свидетельством интереса художника к печатной графике стали ранние литографии 90-х годов XX века, созданные в Париже и уникальные книги с авторской литографией и ручной доработкой в изысканных рельефных переплетах: ветхозаветная «Книга Иова» и знаменитое творение «Книга Екклесиаста». Также представлен книжный шедевр о русском балете П. И. Чайковского «Лебединое озеро» – первая в мировой истории книгопечатания проиллюстрированная партитура балета великого композитора. Нотную рукопись сопровождают 23 оригинальные иллюстрации, выполненные в технике сфумато. Сквозь изображения проступают фрагменты нотной рукописи, подчеркивающие связь монохромных иллюстраций с балетом. Переплет и форзац выполнены из шелка, а текст либретто отпечатан на ручном печатном станке Dingler-Presse XIX века. Экземпляр №1 хранится в Государственном Эрмитаже.

Юрий Купер является автором декораций и костюмов к операм в разных городах России. Некоторые работы вошли в экспозицию новой выставки. Среди них – декорации к опере «Борис Годунов» в Большом театре (2007), живописные полотна, созданные для оперы «Кармен» в Ростовском государственном музыкальном театре (2008). Помимо этого, посетители выставки познакомятся с уникальной видеоинсталляцией декораций к циклу спектаклей «Метаморфозы» в постановке Центра театра и кино п/р Никиты Михалкова.

Выставка-эссе Юрия Купера «Опыты» будет проходить в выставочных залах РОСИЗО с 10 февраля по 20 марта 2022 года.

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