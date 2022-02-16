Проекты Пятого канала принимают участие в Европейском кинорынке EFM

Четыре сериала Пятого канала включены в презентационную программу виртуального стенда «Роскино» при поддержке Фонда кино. Детективы «Условный мент», «Великолепная Пятерка», «Крепкие орешки» и «48 часов» принимают участие в Европейском кинорынке в рамках Берлинского кинофестиваля под единым брендом Russian Content Worldwide.

Сериалы Пятого канала уже неоднократно были заявлены на международных рынках. В 2021 году Пятый канал в составе делегации РОСКИНО принял онлайн-участие в ведущих международных рынках контента и форумах: Key Buyers Event (Russia), Toronto International Film Festival (Торонто), Asia TV Forum (Сингапур), European Film Market (Berlin). Иностранные байеры рассматривали как готовые проекты, так и форматы для адаптации сериалов Пятого на своих территориях.

Впервые в истории канала сериалы собственного производства стали доступны за рубежом – хиты Пятого смотрят в странах СНГ, где проекты регулярно попадают в ТОП телесмотрения.

В 2021 году Пятый начал сотрудничество с ведущими мировыми онлайн-кинотеатрами Prime Video от Amazon и Tubi TV от Fox Corporation, а также с одним из крупнейших медиа-холдингов США и Латинской Америки Olympusat. Таким образом, сегодня проекты Пятого доступны зрителям из Северной Америки, Латинской Америки, Австралии, Новой Зеландии, Великобритании, Ирландии и стран СНГ.

В настоящее время продолжаются переговоры с дистрибуторами и вещателями из Великобритании, Германии, Бразилии, Вьетнама, Китая.

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