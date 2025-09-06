Якутия продвигает культуру Арктики через кино и креативные индустрии

На Восточном экономическом форуме Глава Якутии Айсен Николаев принял участие в сессии «Арктика: информационная политика».

В ходе выступления он отметил, что Якутия исторически выступает одним из ключевых акторов арктической повестки России. В современных геополитических условиях Арктика становится центром внимания мировых держав, а уникальные возможности страны открывают приоритетное место страны в индустриальном и военном развитии региона.

«Продвигать культурный код России как в циркумполярном, так и в мировом пространстве – важнейшая задача, которую наша страна обязательно должна реализовать. У нашей страны есть огромный пласт культурного наследия, связанного с сохранением и развитием традиций народов, проживающих на Крайнем Севере. С этой точки зрения Якутия является ярким примером, который мы можем транслировать на международном уровне», — подчеркнул Айсен Николаев.

Особое внимание Глава Якутии уделил развитию креативных индустрий. Кино, анимация, геймдев, дизайн и IT становятся новым языком, через который рассказывается о российской Арктике. Ярким примером служит якутский кинематограф, который всего за несколько лет превратился в бренд с миллионами зрителей и более 280 международными наградами. Фильмы, такие, как «Карина», раскрывают уникальный культурный код региона и демонстрируют арктическое мироощущение.

«Якутские фильмы регулярно побеждают на международных фестивалях, и это уже не региональная экзотика, а конкурентоспособная индустрия, рождённая в суровых климатических условиях», — рассказал Глава Якутии.

Для поддержки творческого потенциала коренных народов в Якутске реализуется проект Дальневосточного кинопавильона полного цикла — крупнейшего за Уралом технологического хаба. Он будет производить до 40 фильмов ежегодно, создавать высокотехнологичные рабочие места и привлекать в Арктику талантливую молодежь со всей страны.

«Он позволит превратить якутское кино в полноценную киноиндустрию, которая будет создавать проекты не только для Якутии, но и для всей Арктики, транслируя её образ на весь мир», — подчеркнул Айсен Николаев.

Также близится к завершению строительство Арктического центра эпоса и искусств на 1500 мест с общей площадью до 32 тысяч квадратных метров. Новый культурный кластер станет флагманским проектом российской Арктики, дополняя сеть культурно-образовательных комплексов в стратегически важных регионах страны. Комплекс позволит проводить музыкальные и театральные мероприятия любого уровня и станет важной архитектурной и туристической доминантой столицы республики.

Глава Якутии добавил, что развитие Арктики через креативные индустрии включает IT-стартапы, геймдев по мотивам эпоса «Олонхо», современный дизайн с традиционными орнаментами и другие инициативы, которые превращают регион в пространство для инноваций, творчества и самореализации молодежи.

«Арктика — это центр новых возможностей, где традиции встречаются с инновациями, а сила духа становится драйвером экономического роста. Наша задача — сделать так, чтобы каждый россиянин ощущал Арктику своей и гордился ею как частью великого национального наследия», — заключил Айсен Николаев.