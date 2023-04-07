«Проще простого»: на ВДНХ стартует цикл фолк-концертов

8 апреля культурно-просветительский проект «Знание. ВДНХ» запускает серию музыкальных вечеров в Музее славянской письменности «Слово». Этой весной гостей ждут концерты живой музыки в исполнении Сергея Старостина и Сергея Клевенского — одних из наиболее ярких музыкантов современной этнической сцены России.

8 апреля в 17:00 в Музее славянской письменности «Слово» состоится первый музыкальный вечер в рамках цикла «Проще простого». В основу проекта легли лучшие фольклорные образцы разных регионов России. На концертах будут звучать баллады, лирические, календарные, хороводные, свадебные и игровые песни Тульской, Тверской, Рязанской, Курской, Смоленской, Белгородской областей России, наигрыши на редких народных инструментах и инструментальные импровизации.

Всего в рамках цикла пройдет четыре концерта. На них выступит творческий дуэт Сергея Старостина и Сергея Клевенского.

Сергей Старостин — этнограф, певец, автор песен, исполнитель, собиратель и исполнитель русского фольклора. В многочисленных этнографических экспедициях он не только записывал народные песни, но и разыскивал традиционные духовые инструменты: спас от забвения тверской рожок, на котором играет сегодня, освоил игру на русских обертоновых флейтах (калюках), псковских гуслях, всевозможных свирелях и других инструментах.

Сергей Клевенский — мультиинструменталист, освоивший более десятка самых экзотических духовых инструментов, композитор, аранжировщик, продюсер. Сотрудничал со многими музыкальными проектами: от акустического фьюжена до тяжелого электронного рока.

Узнать обо всех мероприятиях проекта «Знание. ВДНХ» можно на официальном сайте проекта.

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