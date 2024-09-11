Промышленный дизайн развивает экономику и повышает конкурентоспособность российских продуктов

В рамках Международного конгресса и выставки «Цветные металлы и минералы», который проходит в Красноярске с 9 по 13 сентября 2024 года, состоялся круглый стол «Алюминий: Новые горизонты для промышленного дизайна». Организатором мероприятия выступила Алюминиевая Ассоциация в партнерстве с Центром по развитию креативной экономики Агентства стратегических инициатив.

Мероприятие в силу своей актуальности вызвало большой интерес, в нем приняло участие более 100 человек: представители органов власти, промышленных предприятий, профессионального сообщества, а также студенты и преподаватели Сибирского федерального университета (СФУ).

Сибирь — родина российского алюминия, где расположены крупнейшие предприятия Русала, а также множество компаний-переработчиков и производителей конечной продукции. И Красноярск стал логичным выбором места создания центра компетенций промышленного дизайна.

«Красноярск стал центром обсуждения этой актуальной темы абсолютно заслуженно, ведь наш край находится в авангарде промышленного прогресса. Мы готовы к активному диалогу с бизнесом, в том числе в решении индивидуальных запросов, уже занимаемся реализацией ряда совместных проектов. Уверен, что сообща мы сможем реализовать множество интересных проектов на благо города, региона и страны в целом», — поприветствовал участников круглого стола Вадим Войцеховский, первый заместитель Главы города Красноярска.

Участники дискуссии единогласно выразили мнение, что креативные индустрии становятся драйвером развития экономики страны. Уже сегодня они вносят существенный вклад в экономическое развитие России, создавая добавленную стоимость конечной продукции и повышая ее конкурентоспособность. Между тем, рост данного сегмента можно стимулировать за счет активного использования высокотехнологичных и экологичных материалов и инновационных алюминиевых сплавов, разработанных в России в последние годы. Современная экономика требует внедрения инновационных материалов. Разработку высоких технологий и инноваций невозможно представить без применения алюминия и сплавов на его основе. Критерий инновационности любого продукта – это в первую очередь материал, из которого он изготовлен. Благодаря легкости, прочности и высоким эстетическим свойствам алюминий широко востребован у архитекторов и дизайнеров, в том числе для реконструкции зданий и сооружений.

«Промышленный дизайн — это важнейшая составляющая экономики успешной конкуренции. Продукция, создаваемая при участии промышленных дизайнеров, пользуется большим спросом, а значит и приносит больше прибыли. Промышленный дизайн окружает нас повсюду: дома, офисы с их интерьерами и экстерьерами, транспорт и тд. Поэтому государство уделяет сейчас большое внимание этой теме, развивая институты, создавая мастер-планы городов. Мы проделали большую совместную работу с архитектурным сообществом, благодаря чему в России появились уникальные экологичные здания и сооружения. Теперь нам предстоит новая интересная задача по развитию алюминиевого промдизайна», — отметила в ходе приветственного слова председатель Алюминиевой Ассоциации Ирина Казовская. Также председатель Ассоциации представила конкретные кейсы и достижения российской алюминиевой отрасли.

Сегодня во многих странах креативные индустрии выступают одним из наиболее развитых секторов экономики. В последние несколько лет в России разрабатываются программы развития и государственные стандарты, стратегии продвижения региональных брендов. О новых горизонтах промышленного дизайна и о том, как креативная экономика может помочь нашей промышленности, рассказала в своём выступлении Екатерина Черкес-заде, директор Центра развития креативной экономики Агентства стратегических инициатив (АСИ), управляющий партнер Universal University:

В России промышленный дизайн, особенно в b2c-сегменте, долгое время был недооценен. Сегодня ситуация меняется: совместная системная работа производителей материалов, в том числе алюминия, и специалистов креативного сектора помогает повышать добавленную стоимость продуктов, создавать новые проекты в области малых архитектурных форм, промдизайна, урбанистики, дизайна мебели и других направлений. Чем более тесным будет это сотрудничество, тем больше продуктов и услуг Россия сможет производить как для собственных нужд, так и для глобального рынка.

Екатерина Черкес-заде также отметила, что алюминий – один из ведущих материалов в России, его использование может стать важным фактором развития новой российской урбанистики. Алюминий необходим для строительства городских объектов, благоустройства территорий, создания инфраструктурных сооружений. Объединение архитекторов и дизайнеров с производителями материалов открывает огромные возможности для появления новых проектов и продуктов в этой сфере.

По ее словам, стимулом для отрасли станет федеральный закон о развитии креативно-творческих индустрий. Документ определяет понятия креативной экономики, продукта, отраслевых компаний, кластеров и др. Закон вступит в силу в феврале следующего года, и позволит существенно расширить понятие креативных индустрий, которое сегодня ошибочно сужается рамками культуры и искусства.

Екатерина Черкес-заде также напомнила, что по результатам встречи с Президентом России в 2023 году АСИ были сформулированы более 30 поручений, направленных на развитие дорожной карты по промышленному дизайну, архитектуре и урбанистике.

Директор Сибирского института развития креативных индустрий Александр Черников отметил, что Красноярский край является одним из лидеров в развитии промышленного дизайна. Этому располагает и сильная промышленность, представленная в регионе.

«В прошлом году мы определили, что промышленный дизайн – одна из приоритетных сфер для Красноярского края. У нас промышленный регион, где свою деятельность ведут крупные участники рынка, поэтому крайне важно, чтобы креативные индустрии развивались в связке и помогали в наращивании прибыли. Начинали мы работу с конференции, которая стала важной коммуникационной площадкой для всех участников индустрии. Тогда вместе собрались представители Союза дизайнеров России, дизайн-бюро, студенты и промышленные предприятия края. Ее продолжением стал акселератор. Он, с одной стороны, показал, что внедрение промышленного дизайна позволяет значительно улучшить товар. Из восьми компаний, которые участвовали в акселераторе, семь взяли разработанные эскизы и запустили пробные образцы. С другой стороны, акселератор позволили студентам погрузиться в работу над реальными задачами, понять запросы действующих предприятий к ним. Учитывая положительный опыт прошлого года, мы уже 10-12 октября проведем конференцию и акселератор во второй раз. Отмечу, что для компаний, которые внедряют новые технологии, разрабатывают новые продукты, стремясь диверсифицировать рынок алюминия в России, этот проект также может быть интересен. В первую очередь, с точки зрения поиска высокой добавленной стоимости продукции», — сказал Александр Черников.

«Алюминий — инновационный материал с большим потенциалом. Россия всегда отличалась научным и творческим ресурсом, и мы уверены, что поддержка студентов и преподавателей, дизайнеров и архитекторов в знакомстве с преимуществами металла, его вариативными покрытиями и уникальными свойствами позволит отечественным предприятиям укрепить тенденцию последних лет по выпуску на рынок высококачественных алюминиевых решений», — подвела итоги мероприятия Ирина Казовская.

На круглом столе свои инновационные продукты представили компании «13 элемент» (интерьеры трамваев), «ПростоТент» (быстровозводимые конструкции для транспортной, городской, социальной и туристической инфраструктуры), Ledvizor (элементы освещения). Спикерами также выступили представители Института цветных металлов Сибирского федерального университета, ООО «Пректмаркетинг +1», Института архитектуры и дизайна и др.

Также своим опытом поделились китайские производители алюминиевых сборных конструкций. А Китай является одним из лидеров в области промышленного дизайна.