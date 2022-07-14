«Пропади все пропадом» — солистки группы «Тутси» замечены с одним и тем же парнем

В своем новом клипе «Пропади все пропадом» солистки группы «Тутси» замечены в трагически-романтических отношениях с одним и тем же молодым человеком. Разбираемся, в чем же дело!

«»Пропади все пропадом» — это история болезненного расставания с любимым человеком. Мы хотели показать, как одна девушка проживает все стадии «принятия неизбежного»: отрицание, депрессия, гнев, принятие. Лирическая героиня меняет свое лицо в зависимости от того, какую стадию она переживает в данный момент. Не меняется только главный герой. Его образ проходит через все четыре истории, собирая сюжетную линию в единое целое», — поясняет свою задумку режиссер клипа Маша Куликова.

Отрицание. Таша Ростова:

Наш режиссер Маша, так филигранно определила 4 образа для каждой из нас, который мы должны были выбрать для себя в рандомном порядке, но это ЯКОБЫ! А на самом деле — это был идеальный и точный ход: ведь так очевидно, что в момент расставания каждая из нас проявит свой характер по-разному. И я действительно буду в отрицании и несогласии! Всегда! Даже если мне самой захочется расстаться.

Посему, я чувствовала себя очень гармонично и супер-комфортно с такой командой!

Депрессия. Маша Вебер:

Мне досталась, пожалуй, самая сложная сцена — постельная, но как же круто получилось, что у меня в этом большой опыт (смеется). Я имею ввиду, что во многих своих сольных клипах я нахожусь в постели, и это для меня привычное состояние. Кроме этого, мне очень понравились наши образы в клипе, они очень лаконичные. Хотя обычно наша группа ассоциируется с чем-то пестрым. Но в этот раз мы выглядим гармонично, также как в обычной жизни, но при этом стильно!

Гнев. Леся Ярославская:

Я в восторге от работы всей команды и подобранных образов. НО! Конечно, немного расстроилась то, что мне обещали, что главный герой будет только со мной в тесных планах, а потом, как оказалось, меня обманули, и Денис взаимодействовал со всеми девчонками. Конечно, я злилась из-за этого, не хотелось делить парня! Но в итоге, я успокоилась и осталась довольна, что такой красивый, харизматичный герой украсил нашу историю. На самом деле я уверена, что с такой картинкой, такой визуализацией, эта песня имеет шансы дойти до сердец наших замечательных поклонников и полюбится им еще больше.

Принятие. Ира Ортман:

Когда нам рассказывали сценарий нашего видеоклипа. Я сразу поняла, кто из девочек что должен играть. Отрицание – это однозначно Наташа, гнев – Леся, депрессия – Маша, а принятие – я. Я не знаю, почему так, но сразу как-то обозначила, потому что, наверное, слишком хорошо знаю девочек и понимаю, кто лучше всего отыграет ту или иную эмоцию. Мне кажется, получилось очень здорово. И главный герой справился на все 100%. И мы девочки такие уже, в хорошем смысле этого слова, взрослые, состоявшиеся. Надеюсь, что зритель получит такое же удовольствие от просмотра клипа, как и мы.

В финале все четыре участницы группы смело шагают вперед по улице. Эта сцена символизирует внутреннюю силу лирической героини. Несмотря на потерю и разочарование, она не опускает руки, а уверенно смотрит в будущее и верит, что обязательно встретит «своего» человека.

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