Prophet и образовательная программа «Креатус» стали партнерами

Агентство комплексных коммуникационных решений Prophet займется коммуникационным сопровождением первой в России школы интеллектуального права «Креатус» для московских креативных предпринимателей

Агентство Prophet, выступая официальным коммуникационным партнером, возьмет на себя функционал внешней пресс-службы школы интеллектуального права, обеспечит всестороннюю информационную поддержку в медиа и digital-пространстве. Агентством уже разработаны визуальное решение и лендинг.

Школа интеллектуального права «Креатус» — это бесплатный образовательный проект, разработанный Агентством креативных индустрий при Департаменте предпринимательства и инновационного развития города Москвы совместно с Научно-образовательным центром интеллектуальной собственности и цифровой экономики Digital IP.

Пройти обучение в школе интеллектуального права смогут порядка 300 креативных предпринимателей Москвы. Это представители арт-индустрии и исполнительского искусства, музыки, кино и анимации, рекламы, индустрии разработки компьютерных игр и программного обеспечения, архитектуры и дизайна, моды и издательской деятельности. Всего на 2022 год запланировано три потока. По окончании участники получат удостоверение о повышении квалификации.

«Интеллектуальная собственность — это один из центральных узлов транзита творчества в экономику. Являясь частью сообщества креативных предпринимателей Москвы, мы очень хорошо понимаем возрастающую роль интеллектуального продукта в современных бизнес-процессах, — говорит генеральный директор агентства комплексных коммуникационных решений Prophet, член Комитета РСПП по интеллектуальной собственности и креативным индустриям Евгения Дорофеева. — Сегодня уже ни для кого не секрет, какие колоссальные репутационные и финансовые риски могут нести компании, пустившие вопросы управления интеллектуальной собственностью на самотек. При этом не многие представители малого и среднего бизнеса понимают, как с ней работать».

По мнению руководителя агентства Prophet, без доступности и открытости специализированных знаний для креативных предпринимателей не будет сформирована массовая культура уважения и понимания интеллектуального права, не появятся эффективные собственники, не будет роста нематериальной капитализации российских креативных предприятий. «Поддержка школы интеллектуального права “Креатус” имеет для нас особое значение. Это, безусловно, важный сигнал для всех креативных предпринимателей, демонстрирующий заинтересованность Москвы в создании перспектив для цивилизованного развития креативной экономики в целом. Мы считаем проект беспрецедентным и первым в своем роде, позволяющим креативным предпринимателям Москвы в сжатые сроки получить системные знания о сфере интеллектуальной собственности от ведущих экспертов», — считает Евгения Дорофеева.

В преподавательский состав школы интеллектуального права «Креатус» вошли: президент Федерации интеллектуальной собственности Сергей Матвеев, директор АНО ДПО «Научно-образовательный центр интеллектуальной собственности и цифровой экономики Digital IP» Екатерина Чуковская, основатель Центра правовой защиты творческой индустрии ArtLaw Руслан Гацалов и другие эксперты из числа известных практикующих юристов и предпринимателей.

Первая двухмесячная программа стартует 23 апреля и будет проходить в гибридном формате — офлайн и онлайн. В общей сложности интенсив включает в себя 29 академических часов.

Подать заявку на участие в бесплатной программе возможно на официальном сайте школы интеллектуального права «Креатус» можно по предложенной ссылке.

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