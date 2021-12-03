«Просвещение» расширит перечень пособий по инклюзивному образованию, следуя повестке ESG

1 декабря 2021 года состоялась первая конференция, посвященная созданию Национального ESG-Альянса. Представители лидирующих компаний рынка, среди которых Сбер, «Газпром нефть», ГК «Просвещение», АФК «Система», «СИБУР Холдинг», X5 Group и другие, подписали соглашение о создании Альянса и представили стратегические планы на ближайшие годы, реализация которых позволит перейти к устойчивой модели развития экономики России.

Аббревиатуру ESG можно расшифровать как «экология, социальная политика и корпоративное управление» (Environmental, Social and Corporate Governance), в широком смысле это устойчивое развитие бизнеса, строящееся на принципах ответственного отношения к окружающей среде, высокой социальной ответственности и высоком качестве корпоративного управления.

Миссия Альянса — содействие переходу к такой модели развития экономики, которая позволит сохранить природу, благополучие общества и долгосрочное процветание бизнеса в рамках существующих ограничений природных ресурсов, на основе заинтересованности, сотрудничества и партнерства всех вовлечённых сторон.

Издательская деятельность, которая является одной из ведущих в работе группы компаний «Просвещение», по словам представителей организации, будет трансформироваться с учетом ESG-повестки. Это коснется и продуктов компании, и внутрикорпоративного управления.

«Для Группы компаний „Просвещение“ ESG-повестка является важным стратегическим направлением развития. В рамках этого вектора нам уже в 2022 году предстоит большая работа по трансформации системы управления и практик взаимодействий с партнерами, поставщиками и потребителями. Мы планируем усовершенствовать нашу продуктовую линейку, расширив перечень материалов и проектов по экологии, социальным наукам, инклюзивному образованию», — подчеркнул на конференции президент ГК «Просвещение» Михаил Кожевников.

Помимо появления в портфеле издательства новых учебно-методических комплексов для работы с детьми с ОВЗ, компания продолжит развивать проекты по экологическому, правовому, социальному просвещению, сохраняя в фокусе лучшие отечественные практики и ценности.

«В будущем году задачи в области ESG и устойчивого развития станут частью обновленной стратегии группы компаний, а также, я надеюсь, органичной частью современной культуры и образования. Та роль, которую играет «Просвещение» в социальной сфере страны, обязывает нас стремиться к обеспечению трансформации не только нашей компании, но способствовать качественному и последовательному обновлению российского образования. Бережное отношение к природе и к человеку необходимо зафиксировать как единственный возможный вариант развития системы», — подчеркнул президент ГК «Просвещение».

Герман Греф, Президент, Председатель Правления Сбербанка, выступая на конференции, представил принципы и планы Альянса:

– Обсуждая вопросы социальной деятельности предприятий, прозрачного и эффективного управления и сохранения окружающей среды, мы пришли к тому, что бизнесу, в первую очередь крупнейшему, надо объединить усилия, чтобы формировать эту повестку в стране… В состав первоначальных учредителей сегодня входит 28 компаний, которые представляют более 18 отраслей российской экономики. Альянс формируется на добровольной основе, и мы призываем представителей бизнеса присоединяться к нему. Наш опыт показывает, что подобные добровольные объединения по серьёзным проблемам, встающим перед бизнесом, приносят очень хорошие результаты. И мне кажется, что из этой инициативы может получиться очень полезное и эффективное решение для продвижения России в части ESG-повестки.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.