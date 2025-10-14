На Мосфильме прошла премьера комедии «Сердцеед»

В кинотеатре Синема Парк киноконцертного комплекса Мосфильм прошла звёздная премьера фильма «Сердцеед». Специальными гостями премьеры стали актёры проекта – Михаил Тарабукин, заслуженная артистка РФ Марина Яковлева, Марина Барсукова – а также актёры Антон Ушаков, Саша Новиков, Артем Жуков, Анна Ещенко, Денис Бондарков, блогеры Павел Дворецкий, Ярослава Боерова, Полина Хииц, Кристи Крайм, Илона Подгаевская, телеведущие Таша Белая и Антон Беккужев, звездный психолог Марианна Абравитова, продюсеры премии «Человек года» Вероника и Вадим Барановы, а также продюсер Виктория Заикина. Режиссёр Роман Гредин и съёмочная группа лично представили картину первым зрителям, ведущим показа выступил Вадим Баранов.

«Сердцеед» – головокружительная амурная история от кинокомпании TenLetters с хорошим концом.

Светка выросла в деревне, но переехала жить в Москву. Проводя летние выходные у родителей, она встречает свою школьную любовь, тракториста Сашку, забытые чувства к которому вспыхивают с новой силой. Сашка отвечает взаимностью, но не может разорвать отношения с дояркой Машей. Через несколько дней к Светке приезжает её ухажер Серж. План увезти любимую в Москву рушится, когда в запутанную амурную историю вступает продавщица Люба.

Режиссёром и автором сценария выступил Роман Гредин, его предыдущей режиссёрской работой стала полнометражная социальная драма «Судьбы». В актёрской фильмографии Романа такие работы, как «Домашний арест», «Беспринципные», «Отель Элеон».

Роман Гредин, режиссёр: «Я написал и снял фильм, который, уверен, понравится зрителю и пересматривать его будут неоднократно. В этом кино все персонажи главные, у всех своя история. История – найти счастье, у каждого оно свое. Сердцеед – Михаил Тарабукин, это классический тип “первого парня на деревне”. В фильме нет явно отрицательных персонажей, но у героев есть своя правда, где каждый борется за любовь – на этом и построен весь фильм».

Валентина Мазунина, актриса: «Если описывать мою героиню одной фразой, то это определённо будет выражение «её сложно найти, но легко потерять». В фильме многие дают друг другу любовные советы, но лучшим я считаю «свой совет сама себе посоветуй». Любовь – это чистое, всепоглощающее и светлое чувство, не стоит об этом забывать. Очень комфортно было работать с партнёрами: на площадке мы постоянно смеялись с Машей Шекуновой, а ещё с Катей Шмаковой – она невероятная. К слову, я в первый раз в жизни видела такую ухоженную ферму».

Актёрский состав – россыпь артистов, неоднократно подтвердивших своё мастерство в характерных образах. Главные роли исполнят Михаил Тарабукин («Кухня», «Жиза», «На солнце, вдоль рядов кукурузы», «Любопытная Варвара»), Мария Скорницкая («Реальные пацаны», «Жёлтый глаз тигра», «Бедные смеются, богатые плачут»), Марина Яковлева («Михайло Ломоносов», «Раз, два – горе не беда!», «Благие намерения»), Александр Мартынов («Смешная работа», «Окно в Париж»), Валентина Мазунина («Горько», «Реальные пацаны», «Иванько»), Марина Барсукова («Лётчик», «Француз», «Сказки Гофмана»), Денис Бондарков («Мажор», «Трудные подростки»).