Пушкинский праздник поэзии в Остафьеве

4 июня музей-заповедник «Остафьево» приглашает на традиционный Пушкинский праздник поэзии. «Русский Парнас» в этот день наполнится рифмами великого поэта – его стихи будут звучать и с главной сцены, и в литературном салоне у памятника. Гости усадьбы побывают в XIX веке и окунутся в атмосферу, наполненную пушкинской поэзией, посетят мастер-класс по письму пером, послушают музыкальные иллюстрации к повести Пушкина «Метель» и узнают внутренний мир великого поэта по его дневникам на музыкальном спектакле «Путь любви».

На Марсовом поле Остафьевского парка организуют ремесленный двор, где можно будет увидеть настоящий печатный станок и познакомиться с историей кожевенного дела, узнать о древнейшем способе ткачества и о работе на вертикальном ткацком станке, посмотреть множество «гудебных сосудов» или поиграть в динамичные игры далекого прошлого.

42-й Пушкинский праздник поэзии стартует с церемонии открытия у памятника А.С. Пушкину. Продолжит программу концерт на Круглом лугу, где прозвучит музыкальная иллюстрация к повести А.С. Пушкина «Метель» в исполнении заслуженного артиста России Сергея Шустицкого и ансамбля солистов «Премьера» Академического музыкального училища при МГК им. П.И. Чайковского. На концерте «Мой голос для тебя…» состоятся выступления солистки театра «Новая опера» Марины Ефановой и студентов ГМПИ им. Ипполитова-Иванова.

В салоне у памятника поэту гостей ждет литературно-музыкальный спектакль «Путь любви», по-новому раскрывающий личность великого поэта. Автор проекта и режиссер спектакля Любовь Иванова, используя пушкинскую поэзию, его письма и дневники, предлагает зрителю возможность заглянуть в богатый внутренний мир Пушкина, понять его отношения с близкими и любимыми людьми. Продолжит программу выступление поэтов творческих литературных объединений Москвы и Подмосковья, после которого все желающие смогут прочитать свои любимые стихи Пушкина.

На территории парка и галереях Главного дома усадьбы интерактивные площадки порадуют разнообразием — свои таланты посетители смогут проявить в мастер-классах и образовательных программах, а также поиграть с детьми в старинные и современные игры: лапта, чиж, рюхи, котел, кила, кубб, скандбол, игры с веревкой или мячом.

В течение всего времени фестиваля работают ярмарка народных промыслов, детские аттракционы. Самые активные юные посетители смогут пройти квиз «Пушкин наше всё!».

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