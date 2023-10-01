Один из городов в окрестностях Санкт-Петербурга, который любим и популярен у жителей Питера - это Петергоф (известен, как и Петродворец), является одним из самых популярных туристических направлений у жителей России и зарубежных стран. Он расположен на берегу Финского залива, недалеко от Санкт-Петербурга. Главные достопримечательности Петергофа – великолепные дворцы и парки с фонтанами.

Дворцы, парки и фонтаны в Петергофе были построены по приказу Петра I. Он хотел создать здесь резиденцию, которая бы не уступала по красоте и величию европейским дворам. Работа над созданием Петергофа началась в 1714 году, и уже через несколько лет он стал одним из самых красивых мест в России. Для путешественника, решившего познакомиться с окрестностями Петербурга, в Петергоф Кронштадт экскурсия самый простой и доступный способ

Один из самых известных дворцов Петергофа - Большой Петергофский дворец, был построен в 1714 году и по настоящее время остаётся одним из крупнейших дворцов в России. Большой Петергофский дворец расположен на вершине холма с которого открывается потрясающий вид на Финский залив. Внутри дворца можно увидеть множество роскошных интерьеров, включая Большой Тронный зал и галерею с портретами российских императоров.

Кстати, от Большого Петергофского дворца с вершины холма в сторону Финского залива сходит и фонтанная группа Большой каскад.

Еще один популярный дворец в Петергофе - дворец Монплезир. Он был построен для Петра I и является одним из первых дворцов, построенных в Петергофе. Дворец Монплезир имеет уникальный архитектурный стиль, сочетающий в себе элементы барокко и классицизма. Внутри дворца можно увидеть коллекцию предметов искусства и мебели, а также музейные экспозиции, рассказывающие о жизни и правлении Петра I.

Также стоит отметить дворец Марли, который был построен в середине 18 века.

Дворец Марли отличается своей простотой и скромностью, но при этом имеет прекрасные виды на Финский залив и парк. Внутри дворца находятся музейные экспозиции, посвященные истории Петергофа и его паркам в том числе и в годы Великой Отечественной войны.

Что касается фонтанов, то вот самые известные из них:

Большой каскад - это самый большой и знаменитый фонтан в Петергофе. Он состоит из нескольких каскадов и более 200 струй воды, которые поднимаются на высоту до 30 метров.

- это самый большой и знаменитый фонтан в Петергофе. Он состоит из нескольких каскадов и более 200 струй воды, которые поднимаются на высоту до 30 метров. Фонтан «Самсон» расположен в центре Большого каскада и представляет собой фигуру Самсона, разрывающего пасть льву. Этот фонтан был создан в честь победы России над Швецией в Северной войне.

расположен в центре Большого каскада и представляет собой фигуру Самсона, разрывающего пасть льву. Этот фонтан был создан в честь победы России над Швецией в Северной войне. Фонтан «Нептун» находится на берегу Финского залива и представляет собой композицию из фигур Нептуна, русалок и морских чудовищ.

находится на берегу Финского залива и представляет собой композицию из фигур Нептуна, русалок и морских чудовищ. Фонтан «Китовый » является одним из самых маленьких фонтанов в Петергофе и представляет собой кита, выбрасывающего струю воды.

» является одним из самых маленьких фонтанов в Петергофе и представляет собой кита, выбрасывающего струю воды. Фонтан «Тритон» расположен на территории дворца Монплезир и представляет собой фигуру тритона, держащего раковину с водой.

Все эти фонтаны являются символами Петергофа и привлекают множество туристов со всего мира. Ещё есть фонтаны-шутихи, спроектированные лично Императором Петром I, но они сегодня они находятся в плачевном состоянии. Из двух фонтанов работает только один.

Что касается Кронштадта - это город в России, расположенный на острове Котлин в Финском заливе. Был основан в 1703 году Петром I и стал одним из важнейших портов России. В течение своей истории Кронштадт был стратегически важным пунктом, защищающим Санкт-Петербург от нападений с моря. В годы Великой Отечественной войны Кронштадт пережил блокаду, но не сдался врагу. Сегодня Кронштадт является одним из туристических центров Санкт-Петербурга и привлекает множество туристов своими историческими достопримечательностями, вот некоторые из них:

Морской собор святителя Николая Чудотворца - крупнейший православный храм в России, построенный в начале XX века.

- крупнейший православный храм в России, построенный в начале XX века. Форт Константин - одно из старейших фортификационных сооружений в России, построенное в XVIII веке.

- одно из старейших фортификационных сооружений в России, построенное в XVIII веке. Музей истории Кронштадта - музей, посвященный истории города от его основания до наших дней.

- музей, посвященный истории города от его основания до наших дней. Летний сад - красивый парк с фонтанами и скульптурами, созданный в XVIII веке.

- красивый парк с фонтанами и скульптурами, созданный в XVIII веке. Петровский парк - исторический парк, расположенный на месте бывшей Петровской крепости.

- исторический парк, расположенный на месте бывшей Петровской крепости. Маяк на Кронштадтской косе - один из самых высоких маяков в России, высота которого составляет 42 метра.

Для путешественника, посетившего Кроштадт впервые, знакомство с городом стоит начать с Морского собора, далее посетить Форт Константин, Музей истории, остальные достопримечательности можно посетить позднее, при наличии сил и времени.

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