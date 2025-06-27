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Radical Chic представил коллекцию одежды и шелковых платков по мотивам японской гравюры XIX века

editor
By editor
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показ коллекции в пушкинском музее

Бренд одежды и аксессуаров Radical Chic представил коллекцию одежды и шелковых платков по мотивам японской гравюры XIX века, вдохновленную произведениями из собрания Государственного музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина.

Традиционная японская гравюра в технике ксилографии представляет собой оттиск на бумаге, выполненный при помощи нескольких деревянных клише с гравированным рисунком. При печати использовались минеральные и растительные пигменты на водной основе. Благодаря простоте исполнения и возможности тиражирования такие гравюры стали популярны и очень востребованы среди городского населения в конце XIII – начале XX вв.

В основе коллекции — гравюры укиё-э, что означает «картины изменчивого мира»: рассказы из жизни красавиц-гейш, утонченные сюжеты из классической поэзии, исторические темы и сатирические сцены из городской жизни дали возможность художникам вести хронику своего времени. Кто-то писал серьезную детальную летопись, а кто-то — живой сатирический комикс.

Художники Radical Chic стремились перевести на современный визуальный язык исторические изображения, сделать их понятными для современной моды, бережно сохранив при этом стилистику и традиции.

Например, дизайн «Хранители» создан по мотивам произведения Мисимы Сёсо (1856-1928) «Глупый план китайской армии использовать тигров как оружие» (1895). В работу решено было взять только одну из частей полиптиха, представляющую величественных и тигров-победителей в зарослях камыша под полной луной, оставив за кадром спасающихся от них бегством солдат. Рисунок выполнен в двух цветовых решениях и использован в капсуле одежды и аксессуаров сезона SS25.

ямато-э

хранители

снег луна цветы

сбор красавиц перед началом процессии

куртка ямато-э

зонт хранители

кимоно ямато-э

кепка хранители

Александра Калошина, основатель бренда Radical Chic:

«Работа с Пушкинским музеем продолжалась больше года. В разработке принял участие практически весь коллектив студии дизайна. Вместе с хранителями Музея мы прошли долгий и интересный путь, сделали более 50 вариаций эскизов по мотивам гравюр, к каждому из которых не менее десяти вариантов цветовых решений, чтобы в работу пошел один или два.

В сложном рисунке «Ямато-э» были использованы мотивы из шести исторических рисунков кимоно из знаменитого каталога Асай Хиронобу (1895). Получилось современное изысканное прочтение канонического материала с интересным использованием разноплановой графики в шелковом каре, которое можно рассматривать бесконечно».

Фото © пресс-служба бренда Radical Chic

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