РАВНОДЕНСТВИЕ: КОНКУРС ДЛЯ ХУДОЖНИКОВ И ФОТОГРАФОВ ОТ АРТМОСКОВИИ

Редакция СМИ АртМосковия при поддержке Издательского Дома «Аксиос» и при участии медиа-портала «А Вас?» объявляет о старте конкурса по отбору и публикации работ художников и фотохудожников, посвященных Дням равноденствий.

К участию приглашаются художники и фотографы (фотохудожники) Российской Федерации и зарубежных стран.

Особенность проекта – сетка календаря формируется от Дня равноденствия текущего года до соответствующего Дня равноденствия следующего года.

Цель конкурса – привлечение внимания к современному изобразительному искусству, популяризация творчества, информационная поддержка участников конкурса.

Конкурс позиционируется как непрерывный, а в год выпускаются 4 календаря с художественными произведениями участников, чьи работы вошли в календарь.

Ознакомиться с первым, выпущенным ранее конкурсным календарем, можно на сайте СМИ АртМосковия – artmoskovia.ru – меню «Календари». В календарь вошли работы художников и фотографов России, Италии, Бельгии.

Формат календаря А4, вертикальный.

Страниц – 14-15.

Бумага мелованная, 175 г/м2.

Язык календарей – английский, русский.

Подробнее ознакомиться с Положением, можно по предложенной ссылке.

Участие в конкурсе бесплатное.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.