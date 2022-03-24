РГБ приглашает на цикл лекций к юбилею Юрия Михайловича Лотмана

2022 год ознаменовался 100-летием со дня рождения Юрия Михайловича Лотмана — филолога, культуролога, создателя знаменитой Московско-тартуской семиотической школы и основателя целого направления в литературоведении. Российская государственная библиотека совместно с Лотмановским архивом Таллинского университета приглашает вас на серию интереснейших лекций о выдающемся ученом.

Юрий Михайлович Лотман посвятил свою научную деятельность исследованию русской литературы второй половины XVIII — середины XIX века. Труды учёного по сей день переиздаются на множестве языков мира, он остаётся одним из самых цитируемых российских гуманитариев. Особенно его интересовали произведения Радищева, Карамзина, Пушкина, Гоголя и писателей-декабристов.

На лекциях будет представлено богатое научное наследие Юрия Михайловича, проанализированы новаторство и жизненность его идей. Также будут рассмотрены: специфика пушкиноведческих работ; особенности подхода к комментаторской и историко-литературной практике. На одной из лекций обсудят усовершенствование системы образования, в том числе с помощью лотмановской идеи художественного моделирования.

Вход на лекции бесплатный, по предварительной регистрации на сайте РГБ:

24 марта в 19.00 — Лекция «Ранний Лотман. Откуда взялась Тартуско-московская школа и что она сделала для гуманитарной науки»

В конце 1950-х — начале 1960-х годов Юрий Михайлович Лотман пережил творческий кризис, выходом из которого стала разработка новых методов анализа художественного текста. Что не устраивало Лотмана в современном ему литературоведении и что побудило во всеуслышание заявить: «Литературоведение должно быть наукой»?

14 апреля в 19.00 — Лекция «Поздний Лотман. Что такое семиосфера и зачем она нужна»

С конца 1970-х годов Юрий Михайлович разрабатывал в рамках семиотики всеобъемлющую культурологическую теорию, которая смогла бы охватить культуру всех времен и народов. Знаковой системой самого высокого уровня у Лотмана постепенно стало семиотическое пространство — семиосфера. Почему Лотман был уверен, что именно семиотика может стать универсальным методом для изучения культуры человечества? Нужно ли изучать всю мировую культуру как некое тотальное единство? Насколько идеи и стремления Юрия Михайловича актуальны сейчас?

19 мая в 19.00 — Лекция «О кино литературным языком. Проект киносемиотики Юрия Лотмана»

На лекции рассмотрят идеи подчинения визуальной выразительности моделям словесного творчества, разработанные Юрием Лотманом и учёными Тартуско-московского семиотического круга.

26 мая в 19.00 — Лекция «Семиотика культуры Лотмана и современное образование»

На лекции будут рассмотрены разные системы образования как семиотические, а также вопросы их усовершенствования, в том числе с помощью лотмановской идеи художественного моделирования.

9 июня в 19.00 — Лекция «Юрий Лотман и его работы о Пушкине»

На лекции речь пойдет о специфике пушкиноведческих работ Лотмана, об особенностях его подхода к комментаторской и историко-литературной практике, о его вкладе в изучение биографии и «идейной структуры» таких произведений Пушкина, как «Евгений Онегин», «Капитанская дочка», «Пиковая дама».

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.