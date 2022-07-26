Редкий телеграфный аппарат был найден при изучении коллекции, хранившейся в Центральном телеграфе

Среди предметов коллекции бывшего музея Центрального телеграфа, переданных в Политехнический музей девелоперской компанией Vos’hod, был обнаружен кавалерийский телеграфный аппарат В.А. Ухина. Это самый старый из исследованных экспонатов – ему 118 лет. Несмотря на возраст, аппарат сохранился в хорошем состоянии.

В 2021 году девелоперская компания Vos’hod передала старейшему российскому музею науки и технологий – Политехническому музею – уникальную коллекцию экспонатов, относящихся к истории телеграфного дела и телефонии. С этого момента специалисты музея занимаются оценкой культурной и исторической значимости переданных предметов для их дальнейшей каталогизации и музеефикации. До этого исторические артефакты, собранные сотрудниками Центрального телеграфа, хранились в его здании на Тверской улице в Москве.

Собрание насчитывает несколько тысяч предметов, книг и документов, относящихся к разным периодам работы Центрального телеграфа, истории его здания и развитию телекоммуникаций в России. Среди них — телеграфные аппараты Морзе, исторические телефонные аппараты, в том числе полевые телефоны Красной армии времён Великой Отечественной войны, фрагмент первой московской автоматической телефонной станции, действовавшей с 1930 до 1998 год. Помимо этого, коллекция включает в себя личные дела телеграфистов Московского телеграфа, а также профильные периодические издания, монографии, фото- и киноматериалы.

Специалисты Политехнического музея обнаружили в коллекции кавалерийский телеграфный аппарат В.А. Ухина.

«Аппарат датируется 1904 годом. Судя по клейму Г.И.У., он принадлежал Главному инженерному управлению, которое в Российской империи отвечало за снабжение армии техникой, строительство и эксплуатацию крепостей, казарм, военных железных дорог, экспертизу военно-технических изобретений. Этот портативный аппарат отличает от стационарного особая конструкция со впитывающим колесом, которая позволяет избежать расплескивания чернил. Несмотря на почтенный возраст, телеграф не утратил работоспособность и сегодня. Его успели задействовать в том числе в кино, например, на съемках фильма «Адмирал Колчак», — отмечает старший научный сотрудник Политехнического музея Роман Артеменко.

«Сохранение исторического наследия – одна из ключевых задач, которую мы ставим перед собой в рамках проекта реставрации Центрального телеграфа. Это касается не только самого здания, но и всех тех исторических предметов, которые в нем хранились. С момента начала передачи и исследования хранившихся в Центральном телеграфе предметов сделано немало интересных исторических находок и, без сомнения, их число будет только расти по мере изучения коллекции. Мы благодарны Политехническому музею за ту помощь, которую он оказывает нам в рамках нашей совместной работы», — рассказала Марина Руднева, председатель совета директоров Vos’hod.

После проведения исследовательских работ наиболее интересные предметы будут экспонироваться на выставочных площадках Политехнического музея и в отреставрированном здании Центрального телеграфа.

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