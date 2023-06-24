Регина Тодоренко стала «Мамой года», а Мария Погребняк стала другом для своих детей

Главную награду ежегодной премии журнала MODA topical «Мама года», которая прошла в ТДК «Смоленский пассаж», получила обаятельная, смелая, яркая и талантливая, дважды мама Регина Тодоренко. Имея грудного младенца, Регина тренировалась и снималась в ледниковом шоу, оценивала участников, спрятанных под маской, не останавливаясь ни на минуту, выполняла свою работу. Но, как говорит сама победительница, успех мамы во многом зависит от папы: «Влад очень включенный отец, он много занимается детьми, читает много литературы по воспитанию детей. Я этим очен6ь горжусь!».

Премию «Мама года» давно окрестили самой доброй: «Для меня очень почетно находиться здесь, - говорит певица и гость премии Тамара Кутидзе, - здесь столько красивых людей, мамочек, я считаю, что это самая добрая премия». Для многих мам эта премия важная и долгожданная. «Я всегда в восторге от премии «Мама года», я ее очень жду. Эта премия – отражение труда всех мам, она привлекает внимание к материнству» - считает мама троих сыновей, певица Согдиана, награжденная в номинации «Обаятельная мама».

Многие из прекрасных женщин, олицетворяющие материнство и успех украсили вчерашнее мероприятие: Ольга Серябкина, Кети Топурия, Ханна, Мария Погребняк, Гоар Аветисян, Регина Тодоренко, Ассоль, Наталья Гордиенко, хозяйка вечера Оксана Федорова. Среди номинаций были и самые необычные «Мама героиня» (Нина Банная), «Танцующая мама» (Светлана Кудряшкина), Мама телеведущая (Эльмира Аббасова) и «Мама доктор» - Екатерина Борисовна Херсонская, благодаря которой на свет появилось более 5000 младенцев.

Одной из самых ярких наград стала номинация «Заботливая мама», которую вручили маме Люси Чеботиной, Анне Чеботиной. Дочь не осталась в стороне. Специально для гостей премии Люся спела и произнесла самые добрые и чуткие слова в адрес своей мамы.

Но самым сокровенным стало признание Марии Погребняк: «Мамы для меня это милосредие, любовь, поддержка, опора.Для своих детей – я друг. Я всегда выслушаю, поддержу. И даже если я в чем-то с ними не согласна, я никогда не буду повышать голос. Я спокойно обьясню им почему мое мнение отличается от их мнения. Детей надо просто любить».

Ведущими праздничного вечера стали Андрей Разыграев и Катерина Иванюшкина.

Традиционно праздник открыл дуэт диджеев Dj Twins, диджеи близнецы вот уже несколько лет гармонично вписываются в общую атмосферу праздника. Гостей также порадовали выступления звезд и благотворительный аукцион от фонда Оксаны Федоровой.

Особую изюминку и красоту придало оформление, поддержала Студия оформления и декора Юлии Нгуен и Оксаны Бабаевой – блестящий дуэт в области декораторского и современного искусства. Фотозона была выполнена в нежных сиренево-зеленых тонах, с большим количеством экзотичных цветов и птиц, и сказочной подсветкой.

В этом году за заветной статуэткой на сцену поднялись:

Регина Тодоренко – «Мама года»;

Кэти Топурия – «Fashion мама»;

Анна Чеботина – «Заботливая мама»;

Оксана Фёдорова – «Счастливая мама»;

Ассоль – «Мама мотиватор»;

Ольга Серябкина – «Музыкальная мама»;

Согдиана – «Обаятельная мама»;

Гоар Аветисян – «Супер мама»;

Ханна – «Стильная мама»;

Мария Погребняк – «Креативная мама»;

Наталья Гордиенко – «Нежная мама»;

Senso baby Sensitive – «Лучшее детям»;

Паруйр Минасян – «Красота и здоровье»;

Марияна Анаэль – «Мама нумеролог»;

Юлия Хадарцева – «Мама – звёздный расстановщик»;

Евгения Винокурова – «Бизнес мама»;

Светлана Кудряшкина – «Танцующая мама»;

Эльмира Аббасова – «Мама телеведущая»;

Нина Банная – «Мама героиня»;

Алёна Чмелёва – «Творческая мама»;

Татьяна Афанасьева – «Мама благотворитель»;

Фатима Гаджимурадова – «Beauty мама»;

Полли Рыжова – «Мама стилист»;

Анастасия Гончарова – «Медийная мама»;

Юлия Нгуен – «Талантливая мама»;

Екатерина Борисовна Херсонская – «Мама доктор»

и другие.

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