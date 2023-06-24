Регина Тодоренко стала «Мамой года», а Мария Погребняк стала другом для своих детей

Главную награду ежегодной премии журнала MODA topical «Мама года», которая прошла в ТДК «Смоленский пассаж», получила обаятельная, смелая, яркая и талантливая, дважды мама Регина Тодоренко. Имея грудного младенца, Регина тренировалась и снималась в ледниковом шоу, оценивала участников, спрятанных под маской, не останавливаясь ни на минуту, выполняла свою работу. Но, как говорит сама победительница, успех мамы во многом зависит от папы: «Влад очень включенный отец, он много занимается детьми, читает много литературы по воспитанию детей. Я этим очен6ь горжусь!».
Премию «Мама года» давно окрестили самой доброй: «Для меня очень почетно находиться здесь, - говорит певица и гость премии Тамара Кутидзе, - здесь столько красивых людей, мамочек, я считаю, что это самая добрая премия». Для многих мам эта премия важная и долгожданная. «Я всегда в восторге от премии «Мама года», я ее очень жду. Эта премия – отражение труда всех мам, она привлекает внимание к материнству» - считает мама троих сыновей, певица Согдиана, награжденная в номинации «Обаятельная мама».
Многие из прекрасных женщин, олицетворяющие материнство и успех украсили вчерашнее мероприятие: Ольга Серябкина, Кети Топурия, Ханна, Мария Погребняк, Гоар Аветисян, Регина Тодоренко, Ассоль, Наталья Гордиенко, хозяйка вечера Оксана Федорова. Среди номинаций были и самые необычные «Мама героиня» (Нина Банная), «Танцующая мама» (Светлана Кудряшкина), Мама телеведущая (Эльмира Аббасова) и «Мама доктор» - Екатерина Борисовна Херсонская, благодаря которой на свет появилось более 5000 младенцев.
Одной из самых ярких наград стала номинация «Заботливая мама», которую вручили маме Люси Чеботиной, Анне Чеботиной. Дочь не осталась в стороне. Специально для гостей премии Люся спела и произнесла самые добрые и чуткие слова в адрес своей мамы.
Но самым сокровенным стало признание Марии Погребняк: «Мамы для меня это милосредие, любовь, поддержка, опора.Для своих детей – я друг. Я всегда выслушаю, поддержу. И даже если я в чем-то с ними не согласна, я никогда не буду повышать голос. Я спокойно обьясню им почему мое мнение отличается от их мнения. Детей надо просто любить».
Ведущими праздничного вечера стали Андрей Разыграев и Катерина Иванюшкина.
Традиционно праздник открыл дуэт диджеев Dj Twins, диджеи близнецы вот уже несколько лет гармонично вписываются в общую атмосферу праздника. Гостей также порадовали выступления звезд и благотворительный аукцион от фонда Оксаны Федоровой.
Особую изюминку и красоту придало оформление, поддержала Студия оформления и декора Юлии Нгуен и Оксаны Бабаевой – блестящий дуэт в области декораторского и современного искусства. Фотозона была выполнена в нежных сиренево-зеленых тонах, с большим количеством экзотичных цветов и птиц, и сказочной подсветкой.
В этом году за заветной статуэткой на сцену поднялись:
- Регина Тодоренко – «Мама года»;
- Кэти Топурия – «Fashion мама»;
- Анна Чеботина – «Заботливая мама»;
- Оксана Фёдорова – «Счастливая мама»;
- Ассоль – «Мама мотиватор»;
- Ольга Серябкина – «Музыкальная мама»;
- Согдиана – «Обаятельная мама»;
- Гоар Аветисян – «Супер мама»;
- Ханна – «Стильная мама»;
- Мария Погребняк – «Креативная мама»;
- Наталья Гордиенко – «Нежная мама»;
- Senso baby Sensitive – «Лучшее детям»;
- Паруйр Минасян – «Красота и здоровье»;
- Марияна Анаэль – «Мама нумеролог»;
- Юлия Хадарцева – «Мама – звёздный расстановщик»;
- Евгения Винокурова – «Бизнес мама»;
- Светлана Кудряшкина – «Танцующая мама»;
- Эльмира Аббасова – «Мама телеведущая»;
- Нина Банная – «Мама героиня»;
- Алёна Чмелёва – «Творческая мама»;
- Татьяна Афанасьева – «Мама благотворитель»;
- Фатима Гаджимурадова – «Beauty мама»;
- Полли Рыжова – «Мама стилист»;
- Анастасия Гончарова – «Медийная мама»;
- Юлия Нгуен – «Талантливая мама»;
- Екатерина Борисовна Херсонская – «Мама доктор»
и другие.Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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