Реликвии из музеев Московской области будут представлены на уникальной выставке в Музее русской иконы в Москве

11 мар­та 2021 года в Музее рус­ской ико­ны откры­ва­ет­ся выстав­ка, посвя­щен­ная про­то­по­пу Авва­ку­му. Ее цель — пред­ста­вить цер­ков­ный рас­кол с пози­ции совре­мен­но­го науч­но­го зна­ния: через приз­му доку­мен­тов, пред­ме­тов мате­ри­аль­ной куль­ту­ры и про­из­ве­де­ний иконописи.

Орга­ни­за­то­ры выстав­ки сов­мест­но с музе­я­ми-участ­ни­ка­ми собра­ли более 180 памят­ни­ков куль­ту­ры, стро­го сле­дуя исто­рич­но­сти и доку­мен­таль­но­сти. В состав экс­по­зи­ции вошли как арте­фак­ты, хра­ня­щи­е­ся в цен­траль­ных музе­ях и биб­лио­те­ках стра­ны, так и про­из­ве­де­ния из реги­о­наль­ных музеев и част­ных собра­ний, неко­то­рые из кото­рых будут экс­по­ни­ро­вать­ся впервые.

Все­го в выстав­ке участ­ву­ет восем­на­дцать куль­тур­ных и рели­ги­оз­ных орга­ни­за­ций, сре­ди кото­рых четы­ре музея Мос­ков­ской обла­сти, а так­же част­ные кол­лек­ци­о­не­ры Моск­вы и Петер­бур­га. Выстав­ка ста­нет круп­ней­шей куль­тур­ной пло­щад­кой, на кото­рой нико­гда ранее не выстав­ляв­ши­е­ся в одном про­стран­стве под­лин­ные мате­ри­а­лы, кото­рых каса­лась рука Авва­ку­ма и его совре­мен­ни­ков, вос­со­зда­дут осо­бую духов­ную сре­ду того вре­ме­ни. Выстав­ка про­хо­дит в рам­ках офи­ци­аль­ных меро­при­я­тий празд­но­ва­ния 400-летия со дня рож­де­ния про­то­по­па Аввакума.

Сре­ди экс­по­на­тов выстав­ки будут и пред­ме­ты, при­над­ле­жав­шие глав­но­му анта­го­ни­сту про­то­по­па Авва­ку­ма – пат­ри­ар­ху Нико­ну янтар­ные чет­ки из музея «Новый Иеру­са­лим» (Евро­па, 1 поло­ви­на XVII века). На выстав­ке будут пред­став­ле­ны и вери­ги пат­ри­ар­ха Нико­на с Рас­пя­ти­ем. Рос­сия. XIX в. (1870‑е гг). Музей так­же пред­ста­вит рису­нок «Вид на Вос­кре­сен­ский собор Ново-Иеру­са­лим­ско­го мона­сты­ря из-под арки надврат­ной церк­ви» рабо­ты Васи­лия Каза­ко­ва 1792 г.

Сре­ди музеев-участ­ни­ков выстав­ки и Сер­ги­е­во-Посад­ский госу­дар­ствен­ный исто­ри­ко-худо­же­ствен­ный музей-запо­вед­ник. Музей предо­ста­вит один экс­по­нат. Это ред­кий офорт очень извест­но­го ита­льян­ско­го масте­ра XVIII в. Фран­че­ско Кам­по­ре­зи «Вид Спа­со-Анд­ро­ни­ко­ва мона­сты­ря на Рогож­ской в Москве» из Аль­бо­ма с вида­ми Моск­вы, кото­рый был пода­рен Мос­ков­ско­му мит­ро­по­ли­ту Пла­то­ну (Лев­ши­ну) лич­но Фран­че­ско Кампорези.

Сер­пу­хов­ский исто­ри­ко-худо­же­ствен­ный музей предо­ста­вит на выстав­ку 33 пред­ме­та, из них 28 икон и 5 ста­ро­пе­чат­ных книг. Почти все они про­ис­хо­дят из зна­ме­ни­то­го еще в нача­ле ХХ в. собра­ния древ­не­рус­ско­го искус­ства Анны Васи­льев­ны Мара­е­вой, при­над­ле­жав­шей к ста­ро­об­ряд­цам ста­ро­по­мор­ско­го согла­сия, а так­же из Покров­ской ста­ро­об­ряд­че­ской церк­ви, постро­ен­ной в Сер­пу­хо­ве на сред­ства фаб­ри­кан­тов Мара­е­вых. Анна Васи­льев­на была выда­ю­щим­ся дея­те­лем ста­ро­об­ряд­че­ства, жерт­во­ва­те­лем, бла­го­тво­ри­те­лем, стро­и­те­лем. И по сей день почи­та­е­ма сре­ди ста­ро­об­ряд­цев. Имен­но она, а потом ее потом­ки дол­гое вре­мя хра­ни­ли зна­ме­ни­тый Пусто­зер­ский сбор­ник, уни­каль­ный авто­граф про­то­по­па Аввакума.

На выстав­ку пред­ста­вит экс­по­на­ты и Музей Мос­ков­ской духов­ной ака­де­мии «Цер­ков­но-архео­ло­ги­че­ский каби­нет» (Сер­ги­ев-Посад). Это 7 пред­ме­тов: ста­рин­ные ико­ны, офор­ты и живо­пис­ные рабо­ты ХVII-ХVIII веков. Сре­ди кото­рых уни­каль­ная под­пис­ная ико­на «Про­рок Иоанн Пред­те­ча в пустыне» мстер­ско­го масте­ра О.С.Чирикова и ико­на «Спас Все­дер­жи­тель» искус­ной рабо­ты шко­лы М.Ф. Архи­по­в­ско­го (Рома­нов-Бори­со­глебск) и гра­вю­ры ХIХ века с ред­ки­ми сюжетами.

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