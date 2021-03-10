Реликвии из музеев Московской области будут представлены на уникальной выставке в Музее русской иконы в Москве

11 марта 2021 года в Музее русской иконы открывается выставка, посвященная протопопу Аввакуму. Ее цель — представить церковный раскол с позиции современного научного знания: через призму документов, предметов материальной культуры и произведений иконописи.
Организаторы выставки совместно с музеями-участниками собрали более 180 памятников культуры, строго следуя историчности и документальности. В состав экспозиции вошли как артефакты, хранящиеся в центральных музеях и библиотеках страны, так и произведения из региональных музеев и частных собраний, некоторые из которых будут экспонироваться впервые.
Всего в выставке участвует восемнадцать культурных и религиозных организаций, среди которых четыре музея Московской области, а также частные коллекционеры Москвы и Петербурга. Выставка станет крупнейшей культурной площадкой, на которой никогда ранее не выставлявшиеся в одном пространстве подлинные материалы, которых касалась рука Аввакума и его современников, воссоздадут особую духовную среду того времени. Выставка проходит в рамках официальных мероприятий празднования 400-летия со дня рождения протопопа Аввакума.
Среди экспонатов выставки будут и предметы, принадлежавшие главному антагонисту протопопа Аввакума – патриарху Никону янтарные четки из музея «Новый Иерусалим» (Европа, 1 половина XVII века). На выставке будут представлены и вериги патриарха Никона с Распятием. Россия. XIX в. (1870‑е гг). Музей также представит рисунок «Вид на Воскресенский собор Ново-Иерусалимского монастыря из-под арки надвратной церкви» работы Василия Казакова 1792 г.
Среди музеев-участников выставки и Сергиево-Посадский государственный историко-художественный музей-заповедник. Музей предоставит один экспонат. Это редкий офорт очень известного итальянского мастера XVIII в. Франческо Кампорези «Вид Спасо-Андроникова монастыря на Рогожской в Москве» из Альбома с видами Москвы, который был подарен Московскому митрополиту Платону (Левшину) лично Франческо Кампорези.
Серпуховский историко-художественный музей предоставит на выставку 33 предмета, из них 28 икон и 5 старопечатных книг. Почти все они происходят из знаменитого еще в начале ХХ в. собрания древнерусского искусства Анны Васильевны Мараевой, принадлежавшей к старообрядцам старопоморского согласия, а также из Покровской старообрядческой церкви, построенной в Серпухове на средства фабрикантов Мараевых. Анна Васильевна была выдающимся деятелем старообрядчества, жертвователем, благотворителем, строителем. И по сей день почитаема среди старообрядцев. Именно она, а потом ее потомки долгое время хранили знаменитый Пустозерский сборник, уникальный автограф протопопа Аввакума.
На выставку представит экспонаты и Музей Московской духовной академии «Церковно-археологический кабинет» (Сергиев-Посад). Это 7 предметов: старинные иконы, офорты и живописные работы ХVII-ХVIII веков. Среди которых уникальная подписная икона «Пророк Иоанн Предтеча в пустыне» мстерского мастера О.С.Чирикова и икона «Спас Вседержитель» искусной работы школы М.Ф. Архиповского (Романов-Борисоглебск) и гравюры ХIХ века с редкими сюжетами.Оригинал публикации находится на сайте сетевого СМИ artmoskovia.ru | Если вы читаете её в другом месте, не исключено, что её украли.