Новый год в кругу семьи! Рецепт счастья от Kid Son

– Новый год мы празднуем в кругу семьи. Как всели и любят, мы собираемся за большим столом, который готовим весь день (а то и два!). Лично я люблю смотреть «Иронию судьбы…», как бы это ни банально прозвучал бы. Сначала я смотрю первую часть, а затем приступаю к обновленной версии – второй части с современными актерами.

А еще Новый год для меня – в первую очередь, запах мандаринов и коньяка. Не знаю, почему коньяк, но именно он прочно ассоциируется у меня с праздником. Кстати, существует в моей семье и коронное новогоднее блюдо – утка, запеченная в духовке.

Для приготовления этого простого, но очень вкусного блюда, понадобится утка (тушка) – 1,5-2 кг, мандарины – 2 шт., яблоки кислые – 3 шт., мёд – 2 столовые ложки, куркума – щепотка, оливковое масло – на глаз или по вкусу, соль и перец – по вкусу.

Для начала мед, соль, перец, куркуму и оливковое масло смешиваем и готовим соус. Далее берем утку и аккуратно (с любовью) столовой ложкой отодвигаем кожу от грудки, чтобы кожа подрумянилась и дала мясу пропечься. После смазываем утку приготовленным заранее соусом и внутрь тушки на мелкой терке натираем цедру мандарина – это предаст нашему блюду неповторимый новогодний аромат. Внутрь тушки кладем половинку мандарина с кожурой и яблоки, порезанные на четвертинки. Можно плотно зашить утку, но я этого обычно не делаю.

Собственно всё! Ставим блюдо в духовку на 180 градусов и запекаем в течение часа-полтора. Подавать готовую утку лучше с печеной картошкой. Приятного аппетита!

От редакции: Кстати, мы опубликовали интервью с Kid Son, в котором артист говорит о творчестве и музыке.

Фото из личного архива KID SON

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