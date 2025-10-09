В Сочи стартовал X Международный конкурс Юрия Григоровича «Молодой балет мира»

Официальное открытие конкурса, который в этом году посвящён памяти великого хореографа и бессменного художественного руководителя Юрия Николаевича Григоровича, состоялось 6 октября на сцене Зимнего театра Сочи. По традиции в честь открытия Краснодарский театр балета Юрия Григоровича представили легендарный спектакль «Спартак» на музыку А. Хачатуряна.

7 октября не сцене Зимнего театра начались конкурсные просмотры участников младшей группы. 8 октября состязания продолжат участники старшей возрастной группы.

В состав жюри под председательством народной артистки России Марины Леоновой вошли ведущие деятели балетного искусства из России, Беларуси, Болгарии, Италии, Турции, Кореи.

«Конкурс посвящен выдающемуся хореографу нашей современности Юрию Николаевичу Григоровичу. Каждый балет, поставленный Юрием Григоровичем, был новым шедевром. В своих блистательных спектаклях он всегда открывал новые имена, а имена уже известных артистов звучали по-новому.

Поэтому совсем не случайно этот конкурс имеет такое название, ведь в течение стольких лет он открывает талантливых исполнителей и хореографов. Уверена, что так произойдет и в этот раз. Желаю всем участникам удачи и надежды на доброе будущее!» – отметила председатель жюри конкурса Марина Константиновна Леонова.

Х Международный конкурс Юрия Григоровича проходит при поддержке Министерства культуры Российской Федерации. Организаторы проекта – ФГБУК РОСКОНЦЕРТ, Международная Федерация балетных конкурсов.

– Дни состязаний будут насыщенными, и мы приглашаем всех зрителей прикоснуться к прекрасному балетному искусству, – сообщают организаторы.