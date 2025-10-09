Оплата публикаций

РАСПРОДАЖА

Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполняется 10 лет! Все эти годы мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле прошлого года мы открыли Интернет-магазин VipArt24.ru. А 1 января 2025 года запустили Культурно-просветительскую программ «Международный фестиваль научной фантастики COSMOTRACK». В настоящее время в рамках Программы проходит Творческий конкурс «Дорога к звёздам». COSMOTRACK – это глобальный проект над которым мы будем работать ближайшие 10 лет. Всё только начинается, друзья!

Новое на сайте

ДомойРегионы РоссииВ Сочи стартовал X Международный конкурс Юрия Григоровича «Молодой балет мира»

В Сочи стартовал X Международный конкурс Юрия Григоровича «Молодой балет мира»

T1
By T1
23
В Сочи стартовал Международный конкурс Юрия Григоровича Молодой балет мира
Фото © пресс-служба ФГБУК РОСКОНЦЕРТ

Официальное открытие конкурса, который в этом году посвящён памяти великого хореографа и бессменного художественного руководителя Юрия Николаевича Григоровича, состоялось 6 октября на сцене Зимнего театра Сочи. По традиции в честь открытия Краснодарский театр балета Юрия Григоровича представили легендарный спектакль «Спартак» на музыку А. Хачатуряна.

7 октября не сцене Зимнего театра начались конкурсные просмотры участников младшей группы. 8 октября состязания продолжат участники старшей возрастной группы.

В состав жюри под председательством народной артистки России Марины Леоновой вошли ведущие деятели балетного искусства из России, Беларуси, Болгарии, Италии, Турции, Кореи.

«Конкурс посвящен выдающемуся хореографу нашей современности Юрию Николаевичу Григоровичу. Каждый балет, поставленный Юрием Григоровичем, был новым шедевром. В своих блистательных спектаклях он всегда открывал новые имена, а имена уже известных артистов звучали по-новому.

Поэтому совсем не случайно этот конкурс имеет такое название, ведь в течение стольких лет он открывает талантливых исполнителей и хореографов. Уверена, что так произойдет и в этот раз. Желаю всем участникам удачи и надежды на доброе будущее!» – отметила председатель жюри конкурса Марина Константиновна Леонова.

Х Международный конкурс Юрия Григоровича проходит при поддержке Министерства культуры Российской Федерации. Организаторы проекта – ФГБУК РОСКОНЦЕРТ, Международная Федерация балетных конкурсов.

– Дни состязаний будут насыщенными, и мы приглашаем всех зрителей прикоснуться к прекрасному балетному искусству, – сообщают организаторы.

Предыдущая статья
Илья Ригер: «Музыка – все в моей жизни, после семьи»

Новое в рубрике

Все коммуникации и обращения в редакцию происходят в письменном виде только по e-mail: info@artmoskovia.com

© 2015–2025. Сетевое СМИ «АртМосковия», сайт artmoskovia.ru (Входит в состав Издательского проекта СМИ «АртМосковия»). Регистрирующий орган — Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 62117 от 19.06.2015. Учредитель – О.П. Неснова. Главный редактор – О.П. Неснова. Редакция не является юридическим лицом.

16+

Рейтинг@Mail.ru