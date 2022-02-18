Стартовал прием заявок на конкурс «Песни Победы 2022»

Национальный фонд поддержки правообладателей (НФПП) проводит второй музыкальный конкурс «Песни Победы». Принять участие в конкурсе могут все желающие. Прием заявок продлится до 15 марта 2022 года. Цели проекта – сохранение памяти о Великой Отечественной войне, популяризация мелодий той эпохи, патриотическое воспитание молодого поколения.

Для участия в конкурсе необходимо сделать видеозапись своего исполнения песни о Победе и оформить заявку на сайте песни-победы.рф. Профессиональное жюри выберет кандидатов, которые затем примут участие в нескольких отборочных турах. Полуфинальные концерты стартуют в мае этого года, а уже в сентябре состоится итоговый концерт, на котором будут определены победители конкурса.

– В 2020 году, когда мы запустили первый конкурс «Песни Победы» в честь 75-летия окончания войны, мы получили огромное количество заявок от участников из самых разных российских городов и из-за рубежа, – рассказывает заместитель генерального директора, координатор программ НФПП Юлия Иванина. – Десять концертов конкурса транслировались онлайн и набрали более миллиона просмотров. Все это говорит о большом интересе к проекту как со стороны исполнителей, так и со стороны зрителей. Мы не могли оставить это без внимания и решили продолжить проект. Приглашаем к участию!

Конкурс проводится в нескольких номинациях: «Профессионалы», «Любители», «Ансамбли», «Дети», «Гордость» и «Авторская песня». Для участия можно исполнить одну из всенародно любимых песен Победы, малоизвестную композицию или авторскую песню, посвященную героям Великой Отечественной войны.

– Эти песни помогают сохранить не только историческую, но, что не менее важно, эмоциональную память о Великой Отечественной войне, – подчеркивает член жюри конкурса, певец Марк Тишман. – Если факты можно исказить, переврать, то пронзительная песня донесет полную и честную картину: просто она никогда бы не осталась в памяти людей через десятилетия, если бы была фальшивой. Пласт советских песен о войне – на мой взгляд, одна из вершин песенного жанра. Авторы стихов, музыки и первые их исполнители создали нечто абсолютно уникальное, это памятник человеческого духа, сумевшего победить страшнейшую в истории человечества «чуму». И именно в связи со своим величием этот материал не имеет срока давности и так отзывается у людей самых разных поколений, обретая новую энергию, краски, темпоритм в исполнении наших современников.

В состав жюри конкурса входят также: директор Департамента культуры Министерства обороны РФ Артем Горный; Герой России, руководитель управления воспитательной работы Следственного комитета РФ Сергей Петров; Герой России, первый заместитель секретаря Общественной палаты РФ Вячеслав Бочаров; Герой Советского Союза, председатель Союза десантников России Валерий Востротин; певица Любовь Казарновская; генеральный директор Фонда Елены Образцовой Наталья Игнатенко; генеральный директор – художественный руководитель Российского государственного музыкального телерадиоцентра Ирина Герасимова; композитор Лора Квинт; президент Фонда памяти Арно Бабаджаняна Араик Бабаджанян; музыкальный продюсер Гаянэ Шиладжян и другие видные деятели культуры и искусства.

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