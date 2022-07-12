Выставка малоизвестных иллюстраций к роману «Как закалялась сталь» открылась в Музее Н. Островского   

До 31 июля 2022 года в музее Николая Островского в Москве (Тверская, 14) можно познакомиться с новым выставочным проектом — выставкой, посвященной теме советской книжной графики в изданиях романа «Как закалялась сталь». Проект приурочен к 90-летию со дня выхода романа Николая Островского «Как закалялась сталь», который увидел свет в 1932 году. Кроме самого романа, ставшего знаковым для поколения 30-х — 40-х годов, выставка обращает внимание на феномен «книжной иллюстрации» который активно развивался в одно время с изданием книги.

На выставке можно будет увидеть работы, охватывающие период от середины 30-х годов до конце 80–х прошлого века, а среди авторов — как неизвестных для широкой публики художников, так и признанных мастеров.

Всего в экспозиции представлены работы 14 советских художников: Марии Маризе-Краснокутской, Михаила Ройтера, Сергея Снаткина, Осипа Авсияна и других.

Самые ранние работы выставки — зарисовки художника Менделя Горшмана. Свои иллюстрации он создавал еще при жизни Николая Островского, используя его замечания, и был частым гостем писателя.

Можно познакомиться с работами Марии Маризе-Краснокутской- одной из наиболее известных мастеров советского плаката. Ее перу принадлежат плакаты «За Родину», «Любишь потрудиться — есть чем погордиться» и многие другие. Художник редко работала в жанре иллюстрации, поэтому зарисовки в экспозиции — очень ценны.

Увидят зрители и первые рисунки, вошедшие в коллекцию музея — работы Владимира Ладягина и Льва Эппле.

Ранние произведения художника Абрама Резниченко, выполненные в 1936-1937 годах, получили большую известность и публиковались в многочисленных переизданиях романа на многих языках. Это был первый опыт работы художника в таком жанре, как книжная иллюстрация.

Интерес публики вызовут и впервые представленные эскизы немецкого художника Курта Циммермана, который создавал иллюстрации для изданий романа на немецком языке в ГДР в 1973-1974 годах.

В настоящее время в фондах музея «Интеграция» им. Н.А. Островского хранится около 210 работ 33-х художников, иллюстрировавших произведения Николая Островского.

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