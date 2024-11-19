Режиссёр Владимир Алеников: «В «Мятежниках» рассказаны абсолютно реальные истории ребят»

Во время премьерного показа 1 ноября фильма «Мятежники» в кинотеатре КАРО «Октябрь» ведущая события, актриса и телеведущая Ольга Спиркина пригласила на сцену сценариста и режиссера картины Владимира Аленикова. Когда он вышел к зрителям, то сразу пригласил команду, которая работала с ним, всех представил и искренне поблагодарил. Не только актеров – Ольгу Волкову, Евгения Марчелли, исполнительницу главной роли Василису Коростышевскую, юных актеров — «мятежников», но и блестящего оператора Любовь Князеву, художника Илью Евдокимова, продюсеров Константина Серебрякова и Елену Ткачук, вплоть до режиссёра монтажа Дмитрия Юшина.

Владимир Алеников снимает авторское кино для широкого зрителя, неизменно являясь режиссером, сценаристом, продюсером; порой сам делает монтаж. Однако, все это не мешает ему утверждать, что производство фильма – всегда сложная командная работа, и результат зависит от участия каждого. Так было при создании всех его фильмов, среди которых «Жил был настройщик», «Приключения/Каникулы Петрова и Васечкина», «Биндюжник и Король», «Феофания, рисующая смерть», «Нужные люди», «Короли российского сыска», «Улыбка Бога, или Чисто одесская история», «Мастерская», «Война Принцессы», «Странники терпенья», «Небесная команда», «Горгона Медуза. Репетиция с оркестром».

– Владимир Михайлович, тема «Мятежников» очень нестандартная, рискованная, зачем вы за нее взялись?

– Меня крайне заинтересовала эта история, о которой мне рассказали. Мне показалось, что история про детей с ограниченными возможностями, которые защитили свой дом-интернат от нападок коррумпированных чиновников и корыстных бизнесменов — это серьёзная, важная тема, и я стал ее раскапывать. Когда выяснилось, что вроде этой истории и не было, меня уже это не могло остановить. Я был уже заведен. Я стал ездить по интернатам, увидел много таких детей, познакомился с ними, записывал их рассказы. До этого, как и большинство живущих людей, я ими не интересовался, даже не смотрел в их сторону. Кино — вещь крайне трудоемкая, это огромные деньги, масса сил, времени. Поэтому, если уж я берусь за кинопроект, то это должна быть важная, значимая тема, раскрытие которой сможет хоть немного изменить нашу жизнь к лучшему. Так было с моими последними картинами «Война Принцессы», «Странники терпенья», «Небесная команда». Так произошло и с «Мятежниками». Я написал книгу, потом сценарий, и в конце концов мы сняли картину. Фильм стали приглашать на фестивали. Мировая премьера прошла на Шанхайском кинофестивале, европейская в Германии, ближневосточная на фестивале в Эмиратах, и вот 1 ноября наконец состоялась российская премьера «Мятежников» в кинотеатре КАРО Октябрь. А сейчас фильм вышел в российский прокат и идёт по всей стране.

– Чем зацепила Вас эта история? Что лежит в основе «Мятежников»?

– Надо сказать, что во всех своих фильмах, спектаклях и книгах я рассказываю необычные истории любви, это самая главная человеческая эмоция, и мне это всегда интересно. И в «Мятежниках» тоже без этого не обошлось. Но, конечно, главным посылом было привлечь внимание общества к этим детям, от которых либо отказались родители, либо их лишили родительских прав. Но дети все-равно прекрасны. Несмотря на тяжелейшие судьбы, они о чём-то мечтают, чего-то пытаются добиться. И так же нуждаются в любви и поддержке, как и дети, растущие в обычных семьях. Если коротко, то это фильм о единении перед бедой, о толерантности, о луче солнца в непогоду, который дарит нам всем надежду на лучшее.

– Это кино, назовем его, социально-ориентированное. Вы считаете, молодежи оно интересно?

– Когда я представлял «Мятежников» на премьере в Шанхае, 90% зала были молодые люди. Меня удивило, что большое количество людей в зале держали в руках маленькие плакатики фильма. Я подумал — надо же, как они подготовились. А потом оказалось, что они все пришли второй раз. И распечатали этот плакат, чтобы получить у меня автограф и выразить свои благодарности и эмоции. После показа, когда я отвечал на вопросы, это все и выяснилось. Буквально два или три дня назад они посмотрели фильм на фестивале первый раз, и вот пришли смотреть его снова, это меня потрясло. Я такого не припомню в своей жизни. Но и здесь, в Октябре премьера прошла потрясающе. Когда фильм стал набирать обороты, огромный зал внезапно взорвался аплодисментами. И это было много раз, до самого конца картины. То есть очевидно, что фильм сильно задевает людей, они плачут, смеются. Везде на фестивальных показах, где я был, зрители так реагируют. Это тема народная.

– Это за границей. А у нас?

– Да и у нас на фестивальных показах везде собирались полные залы, и всегда было полно молодежи. Они реагируют очень эмоционально, ярко, со слезами, со смехом. Я был на международном фестивале «Кино — детям» в Самаре. Это особый фестиваль, там жюри – детское. То есть призы присуждают сами дети. Когда мы получали награду, встал мальчик и сказал: мне 13 лет, я всю жизнь старался даже не поворачиваться в ту сторону, не смотрел на этих детей, но этот фильм перевернул мне душу, и я теперь совсем по-другому к ним буду относиться. Это очень дорогие слова для меня слова, ради этого мы и трудились над этой картиной.

– Тем не менее платформы говорят, что социально-ориентированное кино зрителю не интересно. Хотя как можно говорить, что оно не интересно, если зритель его не видит? Платформы говорят, что наиболее популярны триллеры, комедии, фэнтэзи, драмы, в крайнем случае, семейное кино. Какой жанр нужно выбрать создателям социально-ориентированного кино, чтобы привлечь внимание зрителя?

– Любой. Фильм с важной, социально-ориентированной темой может быть снят в любом жанре. «Мятежники» — это семейное кино, драма. Мой фильм «Война Принцессы» — это криминальная драма, своеобразная история Ромео и Джульетты, кавказский мальчик и русская девочка в двух противоборствующих бандах в девяностых. Фильм против ксенофобии, против межнациональной розни. «Странники терпенья», картина по моему одноименному роману – психологический триллер о том, как далеко может зайти художник в своём желании создать шедевр, где та грань, которую он не должен переходить. «Небесная команда» — это мелодрама, посвящённая замечательной хоккейной команде «Локомотив», которая трагически погибла в авиакатастрофе в 2011-ом году. Это, так же, как и «Мятежники», фильм, основанный на реальных событиях.

– Как показать прокатчикам, что «Мятежники» интересны зрителю? Чтобы социально-ориентированное кино производили и показывали?

– В России система работает так: люди ходят в кино, потому что их стимулирует реклама. Когда из каждого «утюга» что-то кричит, завлекает, тогда они идут в кинотеатр. У «Мятежников», к сожалению, никакой рекламы нет. С нас запросили гигантскую цифру на рекламу, но нас никто финансово не поддерживает, так что откуда я могу взять эти деньги? Кинотеатры дают нам один сеанс в день без рекламы, поэтому как пойдут люди на фильм, понятия не имею. Вся надежда только на «сарафанное радио».

В киносети без поддержки продвинуть кино очень непросто. Тем более такое как «Мятежники». Хозяева кинотеатров читают аннотацию – драма о детях инвалидах — интерес у них тут же падает. Они же не видели фильм, не понимают, как этот фильм действует на зрителя. Что это фильм, дарующий сильные эмоции, там много юмора и добра.

– Может, по-другому писать аннотации…чтобы эти фильмы прокатчики брали…

– Да, наверное. К сожалению, не я пишу аннотации. Когда прошла премьера в «Октябре», люди, работающие в кинотеатре, говорили, что они такой премьеры не видели много лет. Чтобы зал был переполнен, и чтобы он так бурно реагировал на картину. В конце была долгая овация. Это значит, что фильм задевает людей и трогает.

– Значит ли это, что, если такой фильм, как «Мятежники», получит финансирование на производство, ему нужна поддержка на рекламу для проката? Кто ее может оказать?

– Очевидно, что нужно что-то менять в системе. Если государство поддерживает запуск в производство подобной картины, значит, сразу необходимо предусматривать её поддержку в прокате, иначе фильм могут просто не увидеть, каким бы замечательным он ни был. «Мятежникам» на производство средства выделило Министерство Культуры, мы выиграли тендер на субсидию. Однако, если бы Минкульт еще помог с прокатом и рекламой, это была бы совсем другая история.

– Как построить эту систему?

– Ее построить можно, но, конечно, процесс занимает много времени. Скажем, на детское кино десятилетиями выделялись совсем небольшие деньги. А это категорически неправильно. Последние два-три года, наконец, что-то стало потихоньку меняться. Я думаю, нужна поддержка и Министерства просвещения, не только Минкульта. «Мятежников» активно поддержали Комитет по социальной политике и Комитет по просвещению Государственной Думы. На премьере даже выступал председатель Комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Равно как и знаменитый наш учитель, академии АПН Евгений Ямбург. Но Госдума опять же не регулирует прокат. Никто не может диктовать прокатчикам.

– Тогда снова та же стена.

– Единственный выход — создать специальную комиссию по рассмотрению таких проектов, чтобы помогать дистрибуции.

– То есть Вы считаете, что поддержка социально-ориентированного кино будет, и зритель такие фильмы увидит?

– Я и мои друзья вот как раз сейчас создаем специальный фонд. Он называется Фонд поддержки искусства кино XXI века «АКВИЛОН». (Аквилон — это свежий северный ветер). Цель Фонда — помогать реализовываться социально-ориентированным, важным, нужным проектам. Поддержать по-настоящему хорошее кино, в том числе, и детское. Мы надеемся, что к весне следующего года фонд заработает, и мы начнём производство.

– Владимир Михайлович, У Ваших фильмов была и счастливая судьба, и сложная судьба, особенно, в последние годы. Вы человек риска?

– Да, конечно, я нередко рискую. Когда меня что-то цепляет, я начинаю этим заниматься, я готов тратить на это силы, время и деньги, так было всегда, с юности. Я помню, я увидел в 74-м году картину с подписью «Комитас». На картине был изображён человек в сутане с безумным взглядом. Я стал читать о нем, узнал, что это великий армянский композитор с невероятной трагической судьбой. И меня так это заинтересовало, что уже через две недели я улетел в Армению и год там провел, сначала работая над сценарием, а потом снимая кино, которое Советская власть закрыла. И только сейчас, спустя полвека, в моей жизни появился армянский продюсер Армен Адилханян, который хочет возобновить этот проект.

У каждого фильма своя судьба. Иногда очень непростая. Фильм «Война Принцессы», о котором я уже говорил, шел к экрану 14 лет. У картины много фестивальных наград, но широкий зритель его так и не увидел, поэтому фильм ничего, по сути, не изменил и ни на что не повлиял. «Странники терпенья» — триллер о художнике и глухонемой девушке. Мировая премьера состоялась на Всемирном Монреальском кинофестивале, где фильм получил свою первую награду. Потом их было немало. Но у нас он вышел в прокат во время пандемии, когда кинотеатры абсолютно опустели. Так что широкий зритель увидел его только на телевидении, на канале «Культура». Ну и на платформах.

– Вашему фильму «Небесная команда» повезло больше, он лидировал в российском прокате. У Вас много фильмов основано на реальных историях, историях обычных людей. На основе их можно рассказать о жизни целой страны…

– Реальные истории бывают куда значимее и интереснее чем придуманные. Ни один сценарист не сочинит такое, что случается в настоящей жизни. «Небесная команда» это не обычный спортивный фильм, где герои сражаются за победу и в конце концов побеждают. Это прежде всего фильм о любви. Ведь в тот год должны были пожениться шесть пар. Ребята погибли. И остались шесть невест. Я с ними со всеми встречался, две из них так и не вышли замуж. Я встречался с родственниками, с друзьями, с теми, кто помнит этих хоккеистов, кто был с ними близок, с преданными команде болельщиками. Так был написан сценарий «Небесной команды». За исключением линии главного героя, которую я придумал, там всё правда. Равно, как и в «Мятежниках», кстати. Тоже придумана только история главное героини, всё остальное подлинное.

– Эти истории настоящие.

– Да, в «Мятежниках» рассказаны абсолютно реальные истории ребят. Я даже отказался от мысли снимать известных артистов, чтобы знакомые лица на экране не нарушали ощущение документальности и достоверности. Исключение сделал только для замечательной Ольги Волковой, сыгравшей директрису интерната. А главная героиня придумана, потому что мне нужен был какой-то стержень, на котором будет строиться сюжет. За последнее время в разных городах мне рассказали с полдюжины подобных историй, когда дети пытались отстоять своё здание, но все они закончились поражением. В Питере после показа подошла зареванная девушка-блогер, сказала эта история про меня, я росла в интернате, и у нас его отняли, мы ничего не смогли сделать, хотя боролись. И после премьеры в «Октябре» подошла женщина, сказала, я педагог, мы сражались, вместе с детьми пытались спасти наш дом, но не спасли. Но я считаю, что люди должны выходить из кинозала с надеждой. Что добро победит, что в жизни есть свет. Я считаю, что искусство должно вдохновлять и поддерживать. Поэтому я сознательно сделал счастливый конец. «Мятежники» побеждают.

Беседовала Кира МАГИД