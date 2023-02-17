«Фотомаршрут построен»: лекции о первозданной природе и захватывающих экспедициях для детей и взрослых

19 февраля в лектории иммерсивной выставки-путешествия «Фотомаршрут построен» посетители всех возрастов узнают больше о профессии природного фотографа и даже стать частью сообщества, научатся преодолевать сложные маршруты, ловить кадры, достойный выставки и узнают секреты о самых больших и таинственных обитателях морей.

Выставка «Фотомаршрут построен» – это портал на нулевом километре России, который перенесет посетителей из центра столицы в самые живописные уголки России. Совершить незабываемое путешествие в пространстве и времени помогут нейросети, ожившие кадры в дополненной реальности, видео 360° в VR, тактильные экспонаты, ароматы и звуки природы. А еще снимки из архива Государственного исторического музея, представленные широкой публике впервые за 120 лет.

19 февраля в 12:00 – «Как побывать в труднодоступных местах России?»

Спикер: Кирилл Уютнов – фотограф дикой природы, организатор фотоэкспедиций по России, член Союза фотографов дикой природы, Союза фотохудожников России и Русского географического общества. Победитель фотоконкурсов «Дикая природа России» и «Золотая Черепаха».

Мечтаете посетить красивейшие природные локации России, которые еще не стали мейнстримом? Кирилл расскажет, как спланировать фотомаршрут, найти транспорт в необитаемых краях и сделать это бесплатно, а может даже и заработать! Гости лекции узнают все о путешествиях по Эвенкии, Таймыру, Колыме, Якутии и Коми. А еще по Ямалу, Камчатке, Чукотке, Курилам и Земле Франца-Иосифа.

19 февраля в 14:00 – «В погоне за уникальным кадром»

Спикер: Екатерина Васягина – фотограф дикой природы, путешественник, организатор фотоэкспедиций по России, участник эколого-просветительских проектов. Автор персональных фотовыставок в России и Европе.

На встрече начинающие природные фотографы смогут узнать, как правильная одежда и снаряжение способствуют успешной съемке, какие приемы можно использовать для достижения результата, какую технику выбрать для работы, и поможет ли Photoshop создать уникальный кадр.

19 февраля в 15:00 – «Подводный мир белых китов»

Отмечаем Всемирный день защиты морских млекопитающих!

Спикер: Мария Таганова – научный сотрудник лаборатории морских млекопитающих ИО РАН им. П.П. Ширшова, участник проекта по изучению белух Белого моря и других арктических экспедиций ИО РАН.

Мария расскажет об общительных и любопытных белухах, местах их обитания и о том, как наблюдать за белыми китами вблизи и как установить с ними эмоциональный контакт. В финале лекции слушателей ждет показ фильма в VR-очках для полного погружения в мир удивительных обитателей Белого моря.

19 февраля в 16:00 – «Гренландские киты Охотского моря»

Отмечаем Всемирный день защиты морских млекопитающих!

Спикер: Аглая Цидулко – морской биолог, фотограф-анималист, участник многочисленных экспедиций по дальневосточным морям.

Гости лекции узнают о жизни самой малочисленной популяции полярных китов – охотоморских гренландцев. Аглая раскроет секрет, почему некоторое время животные считались исчезнувшим видом.

Иммерсивная выставка-путешествие «Фотомаршрут построен» и познавательный лекторий проводятся в рамках научно-познавательного проекта «Земля твоими глазами. Живи! Снимай!» медиагруппой «Красный квадрат» и сообществом Nature Photo Team. Партнеры проекта – BENRO, ЛитРес, Ботанический сад МГУ «Аптекарский огород» и Галерея классической фотографии.

Подробности на сайте Fotomarshrut.ru .

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.