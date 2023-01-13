В Доме Музыки состоится концерт Павла Карманова «Про Свет»

Современный классик, один из самых исполняемых композиторов наших дней, Павел Карманов представляет программу «самой светлой и духоподъемной музыки».
«Я думаю, что в нашей повседневной жизни и так много негативного, поэтому совершенно не нужно транслировать это еще и на концертах – людям, которые пришли приобщиться к прекрасному, а не столкнуться со страшным и депрессивным. Музыка может быть грустной, но светлой» (П. Карманов).
Выпускник Московской консерватории, автор музыки ко множеству фильмов, участник культовой авант-рок-группы «Вежливый отказ», он в отличие от многих своих коллег по цеху пишет мелодически красивую и понятную музыку. Владея разными композиторскими техниками, он тяготеет к минимализму. В его творчестве можно услышать самые разные элементы: барокко, классику, фольклор, электронику – бесконечный синтез всего, что есть в нашей культуре в настоящий момент.
Музыка Павла Карманова звучит в исполнении выдающихся музыкантов в залах Московской консерватории, Санкт-Петербургской филармонии, на фестивалях в разных городах мира. Интерпретаторами его произведений стали пианист и клавесинист Алексей Любимов, альтист и дирижер Юрий Башмет, скрипачка Татьяна Гринденко и OPUSPOSTH, перкуссионист Марк Пекарский и его ансамбль, пианисты Вадим Холоденко, Полина Осетинская, Михаил Дубов, скрипачи Марина Катаржнова, Елена Ревич, Владислав Песин и его The ONE Orchestra, Московский ансамбль современной музыки (МАСМ), PADSEnsemble (Италия), ансамбль Seattle chamber players (США), ОДЕОН-квартет (США), оркестр Pratum Integrum Государственный rамерный оркестр России и гобоист Алексей Уткин и мн. др. В 2006 году Назар Кожухарь и его ансамбль The Pocket symphony записали на лейбле «DOM-records» дебютный авторский СD c камерной музыкой Павла Карманова. А в 2014 году под лейблом «FANCYMUSIC» вышел второй диск Павла Карманова «Get in».
Каждое произведение композитора – новый мир, который пронизывает бесконечная надежда и тихое движение вперед, к свету.
Когда? 11 февраля в 19.00.
Продолжительность 100 минут. Два отделения.
В программе:
Разные дожди для флейты, фортепиано и магнитофонной ленты (12 min)
Второй снег на стадионе для альта и фортепиано (8 мин)
Past Perfect (для фортепиано соло (19 min)
Осенние жизни для альта и фортепиано (13 min)
Cambridge music для скрипки, альта, виолончели и фортепиано (7:04)
Innerlichleit для флейты, двух скрипок, альта, виолончели, контрабаса, кельтской арфы, фортепиано (30 мин)
Pavel Karmanov Get in! для скрипки, виолончели, флейты, кларнета и ударных (12:00)
Holland для голоса, двух скрипок, альта, виолончели (10:36)
Душа моя для голоса, флейты, ударных, синтезатора, органа и двух скрипок (4:48)
В концерте принимают участие:
- Павел КАРМАНОВ, композитор, электроника;
- Алиса ТЕН, вокал;
- Анна ЯНЧИШИНА, скрипка;
- Алиса КАЛАШНИКОВА, скрипка;
- Сергей ПОЛТАВСКИЙ, альт.
ClassicaPlus в составе:
- Наталья ЖУКОВА, флейта;
- Евгения БОГИНСКАЯ, виолончель;
- Валерия ПРОКУШЕВА, фортепиано;
- Владимир ЕРШОВ, кларнет;
- Андрей САМОЙЛОВ, контрабас;
- Анастасия АЛФЕРОВА, арфа;
- Егор АВИЛОВ, ударные;
- Виктор ОМЕЛЬЯНЫЧ, ударные;
- Прасковья ТЫНЯНСКИХ, ударные;
- Елисей ДРЕГАЛИН, ударные;
- Игорь ЧЕКИН, видео.
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