В Доме Музыки состоится концерт Павла Карманова «Про Свет»

Современный классик, один из самых исполняемых композиторов наших дней, Павел Карманов представляет программу «самой светлой и духоподъемной музыки».

«Я думаю, что в нашей повседневной жизни и так много негативного, поэтому совершенно не нужно транслировать это еще и на концертах – людям, которые пришли приобщиться к прекрасному, а не столкнуться со страшным и депрессивным. Музыка может быть грустной, но светлой» (П. Карманов).

Выпускник Московской консерватории, автор музыки ко множеству фильмов, участник культовой авант-рок-группы «Вежливый отказ», он в отличие от многих своих коллег по цеху пишет мелодически красивую и понятную музыку. Владея разными композиторскими техниками, он тяготеет к минимализму. В его творчестве можно услышать самые разные элементы: барокко, классику, фольклор, электронику – бесконечный синтез всего, что есть в нашей культуре в настоящий момент.

Музыка Павла Карманова звучит в исполнении выдающихся музыкантов в залах Московской консерватории, Санкт-Петербургской филармонии, на фестивалях в разных городах мира. Интерпретаторами его произведений стали пианист и клавесинист Алексей Любимов, альтист и дирижер Юрий Башмет, скрипачка Татьяна Гринденко и OPUSPOSTH, перкуссионист Марк Пекарский и его ансамбль, пианисты Вадим Холоденко, Полина Осетинская, Михаил Дубов, скрипачи Марина Катаржнова, Елена Ревич, Владислав Песин и его The ONE Orchestra, Московский ансамбль современной музыки (МАСМ), PADSEnsemble (Италия), ансамбль Seattle chamber players (США), ОДЕОН-квартет (США), оркестр Pratum Integrum Государственный rамерный оркестр России и гобоист Алексей Уткин и мн. др. В 2006 году Назар Кожухарь и его ансамбль The Pocket symphony записали на лейбле «DOM-records» дебютный авторский СD c камерной музыкой Павла Карманова. А в 2014 году под лейблом «FANCYMUSIC» вышел второй диск Павла Карманова «Get in».

Каждое произведение композитора – новый мир, который пронизывает бесконечная надежда и тихое движение вперед, к свету.

Когда? 11 февраля в 19.00.

Продолжительность 100 минут. Два отделения.

В программе:

Разные дожди для флейты, фортепиано и магнитофонной ленты (12 min)

Второй снег на стадионе для альта и фортепиано (8 мин)

Past Perfect (для фортепиано соло (19 min)

Осенние жизни для альта и фортепиано (13 min)

Cambridge music для скрипки, альта, виолончели и фортепиано (7:04)

Innerlichleit для флейты, двух скрипок, альта, виолончели, контрабаса, кельтской арфы, фортепиано (30 мин)

Pavel Karmanov Get in! для скрипки, виолончели, флейты, кларнета и ударных (12:00)

Holland для голоса, двух скрипок, альта, виолончели (10:36)

Душа моя для голоса, флейты, ударных, синтезатора, органа и двух скрипок (4:48)

В концерте принимают участие:

Павел КАРМАНОВ, композитор, электроника;

Алиса ТЕН, вокал;

Анна ЯНЧИШИНА, скрипка;

Алиса КАЛАШНИКОВА, скрипка;

Сергей ПОЛТАВСКИЙ, альт.

ClassicaPlus в составе:

Наталья ЖУКОВА, флейта;

Евгения БОГИНСКАЯ, виолончель;

Валерия ПРОКУШЕВА, фортепиано;

Владимир ЕРШОВ, кларнет;

Андрей САМОЙЛОВ, контрабас;

Анастасия АЛФЕРОВА, арфа;

Егор АВИЛОВ, ударные;

Виктор ОМЕЛЬЯНЫЧ, ударные;

Прасковья ТЫНЯНСКИХ, ударные;

Елисей ДРЕГАЛИН, ударные;

Игорь ЧЕКИН, видео.

