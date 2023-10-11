Государственное автономное учреждение управление государственной экспертизы Республики Башкортостан выдало положительное заключение по итогам рассмотрения проектной документации на капитальный ремонт кинотеатра «Победа» в Уфе. Региональная экспертная организация подключена к ЕЦПЭ.

Объект культурного наследия Башкирии – кинотеатр «Победа» был построен на Первомайской улице в 1949 году. Здание имело вместимость 630 мест, просторное фойе с антресолями, эстрадную площадку, на которой выступали симфонический оркестр, преподаватели уфимских ВУЗов и лекторы и было передовой постройкой своего времени. В 1958 году кинотеатр был переделан в под широкоэкранный формат, а в 1976 году его внесли в единый государственный реестр объектов культурного наследия. В 2017 году заведение закрылось.

В будущем планируется преобразование кинотеатра в театр для молодых зрителей на 400 мест. В здании предусмотрено обустройство сцены-трансформера, буфета, гардероба, фойе, репетиционно-хореографического зала, артистических комнат, гримерки, двух костюмерных, реквизиторско и других помещений. Проект также включает оснащение необходимым оборудованием.

Застройщик – УКС Администрации городского округа Город Уфа Республики Башкортостан. Проектировщик – ООО «Альбит».

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