Роль культуры в развитии городов и успешные кейсы создания общественных пространств обсудили в Tele2 Art Space

В ходе паблик-тока «Культурная урбанистика» эксперты от органов власти, культурных институтов и бизнеса обсудили точки взаимодействия в вопросах развития комфортной городской среды. На Елагином острове, в пространстве Tele2 Art Space, состоялся паблик-ток «Культурная урбанистика», посвященный перспективам и текущему опыту кооперации бизнеса и культурных институций в городских пространствах.

Сегодня в Петербурге горожанам доступны десятки мест, где читают лекции, слушают музыку, приобщаются к современному искусству и культурному наследию. Участники встречи обсудили успешные кейсы коллабораций, а также социальную значимость подобных проектов. Эксперты поделились мнением, зачем бизнес интегрируется в культурные инициативы, как город находит идеи и привлекает инвестиции крупных компаний, как видят свою роль сами пространства в части культурной урбанизации.

Предприниматели и профессионалы имели возможность сверить свое видение развития и поделиться экспертизой с культурным сообществом. Все инициативы в сфере культурной урбанистки рождаются в сотворчестве и меняют городской ландшафт, наполняя инфраструктуру города смыслами.

Участниками дискуссии стали Борис Пиотровский, вице-губернатор Санкт-Петербурга, Сергей Тимошин, директор макрорегиона «Северо-Запад» Tele2, Светлана Гуляева, исполнительный директор Санкт-Петербургского международного культурного форума, Павел Селезнёв, директор ЦПКиО им. С. М. Кирова, Александр Щелканов, генеральный директор «Ведомости Северо-Запад», Ольга Хомова, генеральный директор Государственной академической капеллы Санкт-Петербурга, Татьяна Максютенко, директор по маркетингу Культурного квартала «Брусницын», Денис Фабрика, куратор выставок и фестивалей, исследователь уличного искусства, автор подкаста «Рисунки на Стенах» и Телеграм-канала «Двор 759», экскурсовод. Модератором дискуссии выступила Ульяна Ким, эксперт по урбанистике, ex-директор по развитию Приморского парка Победы, co-founder бюро Versus.Mind.

Светлана Гуляева:

«Влияние культуры и искусства на вектор развития общества и городских пространств — тема, которая в различных ракурсах постоянно обсуждается на Культурном форуме. Сам Культурный форум — прекрасный пример того, как масштабные международные мероприятия преображают пространство городов, дают мощный импульс для развития туризма и, как следствие, огромного количества секторов экономики. Не случайно Культурный форум традиционно проводится в ноябре. Это совсем не пиковый сезон в плане турпотока, в отличие от белых ночей, но благодаря Форуму в Петербург приезжают тысячи гостей из самых разных регионов России и зарубежных стран. И это не только профессиональные участники деловой программы, эксперты с мировыми именами. Гости нашего города — как и горожане, конечно, — в эти дни получают возможность увидеть уникальные спектакли, кинопоказы, концерты, выставки — культурную программу, созданную специально для Форума».

Сергей Тимошин:

«Tele2 регулярно реализует проекты с культурными институциями. Например, мы предоставляли своим клиентам возможность обменять неиспользованные минуты в тарифе на культурный досуг, регулярно предлагаем нашим абонентам преимущества во время акции «Ночь музеев». И уже несколько лет подряд мы организуем Tele2 Art Space, где при поддержке наших партнеров стараемся сделать искусство ближе и понятнее людям. Такие проекты позволяют нам выходить на рамки телекоммуникаций, поддерживать интересы и образ жизни наших клиентов, жителей и гостей любимого города».

Организаторами мероприятия стали российский оператор мобильной связи Tele2, Санкт-Петербургский международный культурный форум и деловое издание «Ведомости Северо-Запад».

Фото – Елена ИГНАТЬЕВА

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