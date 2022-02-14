Рома Неваш довел бабушек до валидола

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Рома Неваш за прошедший год выпустил немало песен и вот 2022 год решил начать с экспериментального трека под названием «На Валидоле». В тик токе завирусились ролики с танцующими старушками под композицию «На валидоле».

На валидоле - рома неваш

«Песня с задумкой создать авторский тренд на выражение «На Валидоле» что означает на «спокойнике». По большей части данный трек это стеб и сатира, без матов и нецензурной лексики, но как практически любая песня она о любви» — рассказывает артист.

Песня вызывает неоднозначные эмоции у людей, кто-то пускается в пляс, а кто-то хватается за валидол от услышанного.

А какую сторону примешь ты?

Слушай песню «На Валидоле» на всех цифровых площадках.

Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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