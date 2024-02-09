РОМАН КОСТОМАРОВ: РОЖДЕННЫЙ ДВАЖДЫ

История легендарного спортсмена, сумевшего благодаря семье и близким победить болезнь и вернуть себе полноценную жизнь

Идеальная спортивная карьера – олимпийский чемпион, двукратный чемпион мира, трёхкратный чемпион России и Европы в танцах на льду. Но в январе прошлого года внезапная болезнь практически лишила жизни Романа Костомарова. Он находился в коме, врачи провели ему несколько операций и были вынуждены ампутировать конечности. Прогнозы на выздоровление были менее процента. Но он выжил. Благодаря любви и поддержке семьи и близких он не потерял веру и встал на путь восстановления. И уже через 11 месяцев Роман снова вышел на лед со своей партнершей Татьяной Навкой, чтобы исполнить их знаменитую программу «Кармен», принесшую им золотую олимпийскую медаль. Он, как и его герой тореадор, смог укротить болезнь и вернуть себе полноценную жизнь.

175 дней в больнице

В январе 2023 года Романа госпитализировали с диагнозом «пневмония», затем перевели в клинический центр в Коммунарке. Его ввели в состояние искусственной комы, подключили к ИВЛ и ЭКМО. На фоне осложнений и нарушения кровообращения началось отмирание тканей конечностей. Врачи говорили о минимальном шансе на выживание. Костомаров перенес несколько ампутаций на руках и ногах. Пришел в себя и начал долгий путь реабилитации.

Его выписали из больницы 6 июля, где он провел 175 дней.

Фильм восстанавливает хронику этих событий, а также содержит уникальные архивные кадры из жизни Романа и рассказывает о возвращении на лед.

Подвиги близких

Фильм рассказывает не только историю борьбы Романа Костомарова, который героически смог победить болезнь. Он также и о тех людях, которые на протяжении всего этого тяжелого времени были рядом, поддерживали, помогали, не давали сдаться и заставляли идти вперед. Роман выжил только благодаря любви и заботе своих близких.

Это подвиг его жены Оксаны, которая всегда была рядом, поддерживала, помогала, верила и заставляла его продолжать верить.

«Легкие Романа были поражены настолько, что неспособны были перенести кислород из воздуха в кровь. И Оксана настоящий боец. Она стала реально частью нашей команды. 175 дней спасения жизни – достаточно непростой ценой», – вспоминает главврач «Коммунарки» Денис Проценко.

Это подвиг и его детей, которым пришлось столкнуться с очень взрослыми проблемами. Это подвиг матери Романа, которая прошла через настоящий ад, переживая за сына. Это подвиг его друзей, которые были готовы на все, чтобы помочь.

«Выдержать все это было практически невозможно. Это такое вот желание жить. Это Рома», – отмечает фигурист и друг Романа Илья Авербух.

«Если бы мне кто-то рассказал, что со мной все это произойдет, я бы точно не поверил и сказал, что это кино какое-то. Вот мы и решили снять обо всем этом фильм и показать, как все было на самом деле. Это мой путь практически из детства и до сегодняшнего дня. Но в главных ролях тут даже не столько я, сколько моя семья – мама, жена, дочь, - друзья, коллеги, врачи. Это в том числе и их истории, как они через все это проходили и откуда брали силы. И это такая возможность поблагодарить их за все. Смотрите в кино с 9 марта фильм «Роман Костомаров: рожденный дважды». Я сам еще не видел, что получилось, оценим вместе», – говорит Роман Костомаров.

Любовь, дающая силы

«Порой кажется, что сил уже нет, чтобы идти дальше. И тогда очень важно, чтоб ты был в этом мире не один. Чтоб в твоей жизни была любовь. Любовь, которая спасает и даст тебе новые силы», – подчеркивает Роман Костомаров.

«Была всеобщая любовь и поддержка, миллионы людей молились за его жизнь. Мне столько людей писали – и близких, и неблизких. Я внутренне даже чувствовала эту всеобщую любовь, сопереживание, поддержку, это тоже помогло. Я верю в это», – делится воспоминаниями жена Романа Оксана Домнина.

«Рома очень любит Оксану. Это прям видно. Оксана очень любит Рому. В чем мы смогли убедиться. Без Оксаны Рома не вышел бы так быстро из этого тяжелейшего состояния. По-моему они созданы друг для друга. И именно в этой ситуации сейчас они это четко понимают и осознают», – уверен тренер Александр Жулин.

История создания

Съемки проекта начались в конце прошлого года. Съемочная группа сопровождала Романа повсюду несколько месяцев, наблюдая за его восстановлением.

Проект строится на интервью со всеми участниками. В качестве интервьюера выступил заместитель главного редактора «Спорт-Экспресса» Максим Алланазаров. Всего за время съемок было отснято более 30 часов интервью.

«Мы постарались рассказать не только героическую историю Романа, но и не менее героические истории женщин, которые окружали его на протяжении всей жизни. Их пример безусловной любви и самопожертвования должен служить ориентиром для всех нас», – отмечает Максим Алланазаров.

Режиссером является Михаил Щедринский («Капитан Правда», «Грач»), сценарий написала Юлия Лемарк («Родные люди», «Саша и Питер», «Ректор»).

«Есть проекты, работая над которыми ты понимаешь, что ради них и пришел в профессию. В этом фильме мне хотелось рассказать зрителям не просто историю болезни Романа Костомарова. Прежде всего, это история выдающегося спортсмена, который никогда не сдается. Даже в самой отчаянной ситуации. История настоящего мужчины, который не жалеет себя, ставит себе запредельные цели и идет к ним через боль и отчаяние. Этот фильм о женщинах, которые всё время были рядом с нашим героем – его мама и дочка. И, конечно, это история невероятной любви Романа и Оксаны. Очень надеюсь, что наш фильм вдохновит и даст зрителям надежду», – отмечает режиссер Михаил Щедринский.

Танец победителя жизни

В 2006 году Роман Костомаров и Татьяна Навка на Олимпиаде в Турине выступили с произвольной программой «Кармен» о любви Кармен и тореадора. Она вошла в историю фигурного катания как одна из самых ярких и принесла им золотую медаль.

В декабре прошлого года, через 11 месяцев после болезни, Роман снова вышел на лед в образе тореадора и вместе с Татьяной смог повторить этот олимпийский номер.

«Он уникальный. Я никогда, ни одну секунду не сомневалась, что он это сделает. Рома был бы не Рома, если бы не вернулся на лед», – уверена Татьяна Навка.

«Сегодня ты победил, ты на вершине, но завтра будет новый день, новый бык – и надо начинать все заново. Пусть через боль, через кровь и слезы. Но это мой путь, путь тореадора», – девиз Романа Костомарова.

«Наш любимый, родной, дорогой, мы его теперь любим еще сильнее. Я поражаюсь этому желанию идти вперед, и как бы сложно ни было морально, но добиваться того, чего он хочет», – отмечает Оксана Домнина.