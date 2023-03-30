Романтический триллер «Звезды в полдень» Клер Дени выходит в прокат

13 апреля творческое объединение Arthouse выпустит в российский прокат картину «Звезды в полдень» французской режиссерки Клер Дени – романтический триллер с Маргарет Куэлли («Однажды в… Голливуде», «Уборщица. История матери-одиночки») и Джо Элвином («Фаворитка», «Разговоры с друзьями») в главных ролях. В декорациях современного Никарагуа главные герои знакомятся, влюбляются и пытаются спасти друг другу жизнь. Премьера фильма состоялась на Каннском кинофестивале 2022 года – картина удостоилась гран-при жюри и была номинирована на Золотую пальмовую ветвь.

Главные герои — английский бизнесмен и американская журналистка, у которых завязывается роман. По политическим причинам им обоим нужно бежать из страны. Пару преследует агент ЦРУ, которого сыграл Бенни Сэфди – актер («Лакричная пицца»), режиссер («Неогранённые алмазы», «Хорошее время»), который пытается заставить героиню Маргарет Куэлли сдать возлюбленного. Постепенно чувства героев развиваются из первоначального физического влечения во что-то большее.

История основана на одноименном романе Дениса Джонсона 1986 года. Действие романа происходит во время борьбы сандинистов за власть в Никарагуа (1970-80е годы); фильм же переносит сюжет в современность – люди ходят в масках и с ноутбуками в руках. За исключением внешних атрибутов – масок и телефонов – действие и диалоги практически повторяют текст Джонсона, как бы намекая, что мало что изменилось в политическом климате в Никарагуа или отношении США к региону в целом.



Критики называют фильм Дени неординарным, томным, чувственным, а игру Маргарет Куэлли живой и даже дикой: «Куэлли оживает так, как она еще ни разу не делала в фильмах. Она делает Триш сложной, противоречивой женщиной, движимой животными инстинктами в большей степени, чем амбициями или даже здравым смыслом; мы тащимся за ней ошеломленные, раздраженные, но загипнотизированные» (Ty Burr's Watch List).

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