РОСИЗО объявляет конкурс детских рисунков

Перед новогодними праздниками на сценах театров традиционно идет балет «Щелкунчик». А в залах РОСИЗО пройдет выставка «Щелкунчик. От сказки к балету». Она будет посвящена произведению Э.Т.А. Гофмана «Щелкунчик и мышиный король», а также расскажет об истории создания одного из самых известных балетов П.И. Чайковского.

Юные художники могут принять участие в конкурсе!

Для участия необходимо предоставить рисунок по теме «Сказочный домик Щелкунчика» в формате А4, А3 или А2, созданный в любой технике — акварель, гуашь, цветные карандаши и т.д. Работу нужно принести в центр РОСИЗО по адресу Москва, Петроверигский пер., д. 4, стр. 1.

Рисунки победителей станут частью экспозиции «Щелкунчик. От сказки к балету» в период с 22 декабря 2022 г. по 19 февраля 2023 г. Отбор работ пройдет при участии художника выставки «Щелкунчик. От сказки к балету» — студентки ГИТИСа, мастерской Н.И.Симонова Елизаветы Ермаковой.

Работы принимаются до 30 ноября включительно.

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