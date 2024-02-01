РОСИЗО презентовал арт-проект «Портрет современной российской культуры» в парке Зарядье

31 января в Медиацентре парка «Зарядье» состоялось открытие экспозиции и презентация арт-проекта «Портрет современной российской культуры». Гостям и героям проекта представили панно размером 15 × 2,7м², которое объединило в одном кадре более 160 главных участников современного культурного процесса.

Как отметила на открытии экспозиции генеральный директор РОСИЗО Ольга Галактионова, безусловно, невозможно было одновременно собрать и сделать портрет всех героев современной российской культуры, но на нем те, кто создавал ее с начала XXI века.

«На портрете более 160 человек, многих из них можно увидеть сейчас здесь. Презентация проекта состоялась в рамках открытия выставки „Россияˮ на ВДНХ, а после обновления экспозиции он переехал в парк „Зарядьеˮ — к нашему давнему партнеру и другу. Это не последний подобный проект, уверена, что он будет продолжаться и множиться», — подчеркнула Ольга Галактионова.

Борис Любимов, и.о. ректора Высшего театрального училища (институт) им. М.С. Щепкина, заведующий кафедрой истории театра России ГИТИС, театровед и педагог, поблагодарил создателей арт-проекта:

«Попасть в такую шеренгу дорогого стоит, я очень признателен за приглашение. Для меня важно, что то великое искусство, свидетелем которого я был, не умерло в XXI веке. Среди полутора сотен людей на портрете есть подлинно выдающиеся люди культуры. И прекрасна идея показать культуру через лица людей, которые ее делали. Спасибо тем, кто сумел это передать».

Вадим Гортинский, фотограф проекта, рассказал, что сложно было собрать в один момент таких занятых людей и снять «одним кадром».

«За это я очень благодарен всем участникам проекта, и в первую очередь Ольге Галактионовой как идейному руководителю. А также спасибо всей команде РОСИЗО, без нее ничего бы не получилось», — сказал Вадим Гортинский.

Арт-проект собрал ведущих музыкантов, артистов театра и кино, руководителей государственных музеев, артистов эстрады, театральных и кинорежиссеров, художников и писателей. Среди его участников Карен Шахназаров, Федор Бондарчук, Константин Богомолов, Евгений Миронов, Сергей Безруков, Владимир Машков, Олег Газманов, Александр Ф. Скляр, Александр Олешко, Виктория Исакова, Сергей Гармаш, Григорий Заславский, Борис Пиотровский, Юрий Стоянов, Михаил Пореченков, Дмитрий Дюжев, Юлия Пересильд, Юрий Башмет, Надежда Бабкина, Елизавета Лихачева, Константин Хабенский, Зельфира Трегулова и другие.

Фотограф — Вадим ГОРТИНСКИЙ, дизайнер — Марина КНЯЗЕВА