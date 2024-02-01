Тинькофф Журнал выпустил сериал в стиле аниме о том, как жить взрослую жизнь

Ведущее финансовое медиа в России «Тинькофф Журнал» выпустило свой первый короткометражный сериал, вдохновленный жанром аниме. Он рассказывает о том, с какими взрослыми повседневными проблемами сталкиваются молодые люди и как их грамотно решать.

Как студенту найти работу по душе? Как пройти собеседование и арендовать квартиру? Как справляться со стрессом и уживаться с соседями? Как закупить продукты и не потратить всю зарплату? Ответы на эти и другие вопросы обыграют герои сериала.

Сюжетная линия построена вокруг двух главных героев: студента Санька и мудрого тапира Боряна. Санек — 18-летний парень из маленького городка, который рос «тепличным» ребенком и всю жизнь прожил с бабушкой, не выходя из уютной зоны комфорта. Герой обожает компьютерные игры и хочет стать лучшим кибератлетом, а еще он любит аниме, мангу, сериалы и считает, что взрослеть — это скучно.

Второй главный герой Борян — антропоморфный тапир с загадочным прошлым и богатым жизненным опытом, продавец «Книги знаний» в игре, в которую играет Санек. Персонаж с максимальным интеллектом и хорошими боевыми способностями. И, конечно, у Боряна есть ответы на все житейские и финансовые вопросы — он настоящее олицетворение Тинькофф Журнала.

Сериал про Санька и Боряна от Тинькофф Журнала близок к жанру сёнэн, который пользуется популярностью среди подростков и молодых людей. Обычно главный герой сёнэнов — целеустремленный молодой человек, живущий своей мечтой и постоянно преодолевающий препятствия на пути к ней. Мечта главного героя сериала Санька — стать киберспортсменом, а препятствия, которые ему нужно постоянно преодолевать, — это бытовые, финансовые и другие жизненные трудности, знакомые каждому. Не обойдется в сериале без метаюмора, отсылок к другим аниме и, конечно, экшена.

«Основная аудитория сериала про Санька и Боряна — молодые люди в возрасте от 18 до 24 лет, которые вступают во взрослую жизнь: выходят на первую работу, впервые снимают жилье, сталкиваются с бытовыми проблемами и финансовыми трудностями, планированием и грамотным расходом своих накоплений. Мы в Тинькофф Журнале доступно пишем о том, как правильно заплатить налоги, получить положенные выплаты и снять квартиру. Молодым людям мы решили рассказать все то же самое, но в понятном и простом для этой аудитории формате. Сериал будет интересен фанатам аниме и всем молодым людям для планирования будущего.

Мы старались сделать проект не только полезным, но и красивым и увлекательным. Производством занималась анимационная студия „Делай“. Озвучкой — студия „Анилибрия“, актеры которой знакомы российскому зрителю по дубляжу четвертого сезона „Атаки титанов“ на Кинопоиске, а также озвучке других популярных аниме. Озвучивание главного героя Санька мы доверили актеру Sharon (Александр Игнатенко) — голосу Эрена Йегера», – рассказывает главный редактор Тинькофф Журнала Никита Юкович.