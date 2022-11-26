Российская академия художеств открывает выставку произведений Александра Толстикова «Формула натуры»

Российская академия художеств представляет выставку произведений академика РАХ Александра Генриховича Толстикова «Формула натуры», в состав которой вошло около 30 живописных полотен разных лет. В работах автора по-своему преломляются традиции русского и мирового реалистического опыта. Портреты современников, образы природы, фантазийные композиции - с каждым произведением связана своя предыстория. Художник непредсказуем в своих планах и творческих обретениях - угадать, куда приведут его новые поиски, практически невозможно.

Александр Толстиков. Парижанка. 2021. Холст, оргалит, масло

Александр Толстиков. Парижанка. 2018. Оргалит, масло

Александр Толстиков. Восточная танцовщица. Серебряная одалиска. 2018. Холст, оргалит, масло

Александр Толстиков. Аутодафе. Автопортрет. 2020. Холст, оргалит, масло

Александр Толстиков. Июнь. 2021. Холст, оргалит, масло

Александр Толстиков. Сентябрь. 2021. Холст, оргалит, масло

Один из самых необычных московских живописцев является членом двух государственных академий - академиком Российской академии художеств и членом-корреспондентом Российской академии наук - и совмещает активную деятельность в сферах искусства и науки. Для художника и ученого натура – не только источник бесконечного вдохновения, но и объект внимательного изучения, анализа, исследования, эксперимента. Поэтому экспозиция, приуроченная к 65-летию автора, получила название «Формула натуры».

Среди характерных черт творчества Александра Толстикова – определенная четкость манеры письма, строгость в отборе деталей, стремление привести множественность реалистического мира к тщательно отобранному единству конкретного образа. Взгляду художника свойственна увлеченность. Задачи, которые он ставит перед собой, работая в любом избранном жанре, во многом обнаруживают перед зрителем систему художественных ценностей, отчетливо сложившуюся в представлении мастера. Его композиции узнаваемы, благодаря характерной манере автора полотен, создающего своего рода методу для наиболее полного раскрытия формируемого им на холсте образа.

В творческом арсенале художника – натюрморты, многосложные тематические композиции, классические портреты современников, выдающихся российских учёных и деятелей культуры. В стремлении реагировать на проявления мимолетной красоты он неминуемо обращается и к женским образам как первоосновам всего самого прекрасного, таинственного и противоречивого. Они постоянно претерпевают эволюцию, меняясь в зависимости от поставленных автором творческих задач. На сегодняшний день мастеру принадлежит целая галерея различных по характеру и манере исполнения женских портретов и композиций.

Александр Толстиков не диктует портретируемым свое видение будущего произведения, а отваживается на предоставление модели полной свободы, занимая место нейтрального наблюдателя. Интригующая, во многом театральная игра смыслов и высказываний наполняет подчас вымышленный образ содержанием, в котором могут причудливо соединяться исторические аллюзии и современность.

Мастер предпочитает неформальный подход к созданию изображения, находясь в состоянии выбора различных возможностей для наиболее яркого проявления замысла. Так от сдержанных по колориту более ранних портретов он переходит к работе с открытым форсированным цветом. Значительные поиски ведутся им и в области композиционных построений - от строго классических к экспериментальным, порой на грани эпатажа.

Портретное искусство Толстикова – не только воплощение живописных исканий художника, это авторская философия, размышление о природе человека и ее различных гранях. Все чаще в ряду произведений появляются и автопортреты, как попытка переосмыслить свою роль в стремительно меняющемся контексте окружающего мира. Один из недавних автопортретов «Аутодафе» - выход на предельно открытый диалог со зрителем.

Особое место в экспозиции принадлежит также натюрмортам, написанным в течение последних нескольких лет. Это классически выверенные, предельно рациональные композиции, в которых мастер экспериментирует с ритмом, силуэтом и архитектоникой пространства. Представленные на выставке произведения свидетельствуют о том, что художник движется однажды избранным путем, но вместе с тем продолжает поиск новых возможностей в безграничном постижении натуры.

Выставка открыта для посещения: 16 декабря 2022 года - 8 января 2023 года.

Текст подготовлен на основе статьи академика РАХ Марии ВЯЖЕВИЧ

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* Александр Генрихович Толстиков - академик Российской академии художеств (Отделение живописи), член-корреспондент Российской академии наук (Отделение химии и наук о материалах), член Московского союза художников, Творческого Союза художников России, лауреат Государственной премии РФ, лауреат Первой премии конкурса им. В. Попкова (МХФ). Доктор химических наук, профессор. Родился 16 августа 1957 г. в Алма-Ате Казахской ССР. Живет и работает в Москве. Окончил Башкирский государственный университет - химический факультет.

С 1980г. по 1986г. обучался по индивидуальному плану у народного художника Башкирской АССР, заслуженного художника РСФСР Р.М. Нурмухаметова, руководителя мастерской станковой живописи Уфимского института искусств. С 1986 г. по 1992 г. стажировался в творческой мастерской народного художника Республики Башкортостан, академика Российской академии художеств С.Б. Краснова. С 1984 по 2022 год - участник многих персональных и групповых выставок в России и за рубежом: Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Челябинск, Екатеринбург (Россия); Таллинн (Эстония), Хельсинки (Финляндия), Оклахома-Сити (США), Пусан (Южная Корея), Париж (Франция).

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