12 апреля 2022 года Российская государственная детская библиотека приглашает читателей на День космонавтики.
В читальных залах можно будет посетить тематические книжные выставки «У каждого человека свои звезды», «Звездная карусель», «Путь к звездам», «Первый! Навсегда!» и принять участие в научно-познавательной викторине «К далеким планетам». В этот день также состоится литературно-познавательное занятие «Выхожу в космос» по книге Алексея Леонова — советского лётчика-космонавта, впервые в истории человечества совершившего выход в открытый космос. Кроме этого будет показан диафильм «Девочка из 21 века», снятый по мотивам произведения Кира Булычёва. Во время интерактивной викторины «Коротышки на Луне» состоится «путешествие» по Солнечной системе. Желающие смогут пройти мастер-класс, на котором их научат рисовать Солнечную систему в технике эбру — рисование на воде специальными красками. На заседании клуба «Читающие люди»: «Путешествие с маленьким принцем» читатели «облетят» семь планет и узнают интересные факты из жизни французского писателя, поэта и профессионального летчика Антуана де Сент-Экзюпери.
Подробная программа Дня космонавтики опубликована на сайте РГДБ.Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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