Российская киноиндустрия на Дубайском рынке контента DICM 2021: 150 встреч с дистрибуторами из более чем 20 стран и новые сделки

Российские компании подвели итоги участия в специализированной индустриальной выставке Dubai International Content Market (DICM), которая прошла в конце ноября в Дубае (ОАЭ). За два дня на DICM было проведено более 150 встреч с представителями ОАЭ, Турции, Индии, Пакистана, Марокко, стран Ближнего Востока, а также компаниями Европы и Юго-Восточной Азии. Интерес ближневосточных байеров во многом превзошел ожидания компаний, представители региона MENA проявляли интерес ко многим жанрам контента из России — от семейного кино и военных драм до документальных фильмов и анимации.

По итогам рынка было заключено несколько сделок: арабский мультипликационный телеканал Spacetoon приобрел права на показ нового сезона анимационного сериала «Лунтик» Также проданы права на дистрибуцию сериала на территории Республики Корея «Как я стал русским» и на показ в Корее семейного приключенческого фильма «Робо». По ряду сделок ведутся переговоры.

В рамках объединенного стенда Russian Content Worldwide, организованного РОСКИНО при поддержке Министерства культуры РФ, Фонда кино и Комитета по туризму города Москвы, было представлено более 40 проектов разного формата – фильмы, сериалы, анимация.

Генеральный директор РОСКИНО Евгения Маркова: «Российский стенд под брендом Russian Content Worldwide был самым представительным на рынке контента в Дубае, и вызвал огромный интерес ближневосточных байеров. Участие в DICM 2021 – это первое знакомство с регионом MENA и его особенностями, для нас это интересный и перспективный рынок с более чем 400-миллионной аудиторией, открытой для нового контента. Рынок DICM стал для нас эффективным инструментом измерения спроса на российские проекты, и мы убедились, что местные байеры интересуются гораздо большим спектром жанров, чем мы предполагали. Мы делаем ставку и на фильмы, и на сериалы, и анимацию, при этом байеры отмечают, что наша анимация в хорошем смысле этого слова консервативна и требует минимум цензуры, в отличие от контента из Европы или, например, Японии. Также большой шанс в будущем есть у форматов и телепрограмм — данный вид контента пользуется особым спросом в регионе во время месяца Рамадан, когда интенсивность потребления аудиовизуального контента очень сильно возрастает. DICM, несомненно, является правильной платформой для продвижения индустрии российского контента на Ближнем Востоке, уже дан отличный старт сотрудничеству с этим стратегически важным регионом, и я уверена, что будут развиваться проекты не только в сфере дистрибуции, но и совместного производства контента».

На стенде Russian Content Worldwide были представлены ключевые игроки российской киноиндустрии – компании «Централ Партнершип», All Media, «Арт Пикчерс Дистрибьюшн», кинокомпания «CTB», ГК «Планета Информ», KION, ГК «Рики», «Союзмультфильм», Wizart Animation, студия «Паровоз».

«Арт пикчерз дистрибьюшн» в рамках DICM продала права на дистрибуцию сериала «Как я стал русским», созданным в копродукции с Китаем, на территории республики Корея компании Yoon&Company. Байеры из Турции, ОАЭ, Иордании, Саудовской Аравии, Марокко, Индии и других стран заинтересовались многими проектами из каталога компании. В «Арт пикчерз дистрибьюшн» отметили, что рынок был оживленным, удалось показать проекты как новым потенциальным партнерам, так и байерам, с которыми уже ведутся переговоры. «После проведения большей части рынков этого года в формате «онлайн», посещение DICM стало радостным событием, которое положительно сказалось на индустрии в целом», — подчеркнули в компании.

По итогам рынка в Дубае ГК «Планета Информ» продала права на семейный приключенческий фильм «Робо» на территорию Кореи. Также ведутся переговоры по анимационному фильму «От Винта-2» с представителями Ближнего Востока, продолжается обсуждение пакета фильмов из библиотеки компании с одной из платформ региона. Всего за два дня работы рынка компания провела более 15 встреч с ТВ и ОТТ каналами, платформами и другими игроками рынка. В ГК «Планета Информ» прокомментировали, что рынок помог более четко определить интересы байеров — изначально предполагалось, что наибольшей популярностью будет пользоваться семейный контент и анимация. Вместе с тем, потенциальных партнеров интересовали и другие жанры: документальные фильмы, комедии, триллеры и хорроры; не обошли вниманием и новую военную драму «Крылья над Берлином», которая сейчас находится в стадии пост-продакшена. В компании отметили и широкую географию байеров на DICM — от европейских стран, Турции и Кореи, до Африки и, конечно же, стран Ближнего Востока.

CTB Film Company продала права на показ нового сезона мультсериала «Лунтик» арабскому мультипликационному телеканалу Spacetoon — выход на экран планируется в первом квартале 2022 года. Представители компании провели встречи с байерами из ОАЭ, Турции, Пакистана, Ливана, Южной Кореи, Сирии, Чехии, Хорватии. Особый интерес представители стран Ближнего Востока проявили к семейному и детскому контенту компании, таким проектам, как «Марракуда», «Барбоскины Team», мультсериалам «Лунтик» и «Барбоскины». В компании отметили, что рынок MENA обладает большим потенциалом — ранее были заключены сделки с компанией Front Row по фильмам «Конек-Горбунок», «Бука. Мое любимое чудище» и «Барбоскины на даче», а также по фильму Алексея Чадова «Своя война» с компанией NStars.

Крупнейший российский производитель и дистрибутор контента «Централ Партнершип», уже имеющий опыт сотрудничества с Ближним Востоком, оценивает результаты работы на DICM-21 положительно. Было проведено более десятка встреч, в основном с независимыми дистрибуторами Ближневосточного региона, а также с телеканалами Восточной Европы. Наибольший интерес вызвали фильмы «Летчик», «Чемпион Мира» «Первый Оскар» и хоррор «Ледяной Демон». В настоящее время продолжаются переговоры по итогам кинорынка. В «Централ Партнершип» отметили, что планируют продолжать активное взаимодействие с партнерами ближневосточного региона.

В Wizart Animation рассказали о высоком интересе байеров к пятой части франшизы «Снежная Королева» — мультфильму «Снежная Королева и Принцесса». Сразу несколько платформ и прокатчиков выразили свою готовность к закупке, в данный момент студия ведет с ними переговоры и рассчитывает достигнуть финальных договоренностей в ближайшее время. Также партнеры отметили качество и оригинальный сюжет мультфильма «Ганзель, Гретель и Агентство Магии», ранее возглавившего рейтинг по просмотрам в мире на Netflix, и новой семейной приключенческой комедии «Руслан и Людмила», релиз которой запланирован на 2022 год. Всего за два дня работы рынка контента DCIM в Дубае студия Wizart Animation провела около 30 встреч с основными игроками рынка Ближнего Востока и Северной Африки, в том числе с закупщиками контента из таких стран, как ОАЭ, Пакистан, Южная Корея, Турция, Шри-Ланка и Марокко.

Сделка по нескольким проектам «Союзмультфильма» сейчас находится на стадии согласования. В компании также отметили, что наибольший интерес у ближневосточных байеров вызвали мультсериалы «Чуч-Мяуч» и «Монсики», а также «Тайны Медовой долины». Представители «Союзмультфильма» провели более 20 встреч как с локальными телеканалами и платформами, так и с дистрибьюторами и крупными межуднародными ОТТ платформами. Переговоры велись с представителями Ближнего Востока, Южной Кореи, Шри-Ланки, Пакистана, Косово, Казахстана, Чехии, Франции. В компании подчеркнули, что все большее количество игроков заинтересованы в закупке «edutainment», обучающе-развлекательного контента. Проекты «Союзмультфильма» полностью соответствуют этой задаче — в каталоге представлены сериалы, посвященные эмоциональному интеллекту, толерантному отношению, семейным ценностям и базовым знаниям для малышей. Рынок DICM был очень полезен как с точки зрения знакомства с новыми игроками, так и с точки зрения общего понимания региона MENA, его тенденций и особенностей.

Компания All Media (a START company) на рынке контента провела встречи с потенциальными покупателями из стран Ближнего Востока и Северной Африки, Юго-Восточной Азии, а также из Южной Кореи и Индии. Интерес байеров на рынке вызвали семейное кино, анимация и документальные фильмы. В Дубае ключевыми проектами компании стали проект «Литвяк», мелодрама «Дунай», драма «Подельники». Также в пакете All Media (a START Company) были представлены драмы «Небесная команда» и «Бультерьер».

Мультимедийная онлайн-платформа KION представляла на DICM уникальные фильмы и сериалы из коллекции собственного оригинального контента из линейки KION Originals. Наибольший интерес со стороны ближневосточных партнеров был проявлен к документальным фильмам-биографиям — «Дуров» о создателе «ВКонтакте» и Telegram Павле Дурове и «Сахаров. Две жизни» о создателе водородной бомбы и всемирно известном правозащитнике Андрее Сахарове. Представители KION провели встречи с баейрами ОАЭ, Индии, Эфиопии, Кореи, Ливана, Марокко, Пакистана, Чехии и Иордании, все сделки находятся в процессе обсуждения. В компании рассказали, что рынок стран MENA активно развивается, и есть большие перспективы. В KION уверены, что оригинальный контент из линейки KION originals, которая продолжает расширяться, непременно найдут свою аудиторию и за пределами России, в том числе в данном регионе.

Для ГК «Рики» участие в DICM стало отличной возможностью представить потенциальным партнерам на территории свои ведущие проекты. Наибольший интерес представители региона проявляли к образовательным анимационным сериалам портфеля компании: сериалам «Фиксики», новому проекту «Бодо Бородо», а также «Малышарикам». Нужно отметить, что маленькие персонажи «Фиксиков» незадолго до начала рынка стали маскотами павильона России на Всемирной выставке EXPO в Дубае и запустили собственное телешоу «Фиксилаб» в Китае (проект доступен на телеканале Hebei и платформе Tencent — партнер по производству 4-го сезона сериала «Фиксики»). Внимание ближневосточных партнеров на DICM привлекли и полнометражные проекты ГК «Рики» — и «Плюшевый Бум» «Финник».

В компании отметили, что у представителей региона есть большой спрос на образовательные анимационные проекты. Также, в основном, местные закупщики интересуются детским контентом для аудиторий 4-8 лет и 8-14 лет. На этом рынке компании были интересны не только продажи существующего контента, но и идеи для создания новых проектов. Было проведено более 20 встреч, в том числе с новыми для ГК «Рики» закупщиками из ОАЭ, Саудовской Аравии, Туниса, Ливана, Шри-Ланки, Пакистана, Турции. DICM стал отличной возможностью встретиться с локальными компаниями, которые не посещают другие рынки контента.

Представители студии «Паровоз» провели встречи с байерами и студиями из ОАЭ, Бахрейна, Туниса, Малайзии и Казахстана. Компания представила на DICM полнометражный мультфильм «Кощей. Начало» — его прокат успешно стартовал в России в октябре, и впервые с 2015 года российская анимационная лента возглавила кинопрокатный чарт. Также студия презентовала два мультсериала на стадии разработки, для которых ищет партнеров по копродукции — «Космопорт» и «Волшебное кафе». Эти проекты получили высокую оценку со стороны потенциальных партнеров из ОАЭ, Туниса и Малайзии, которые проявили наибольший интерес именно к сериальному формату. В студии «Паровоз» отметили, что Dubai International Content Market обладает богатым креативным и бизнес-потенциалом, дает реальную возможность вступления в коллаборацию не только для дистрибуции контента, но и для совместного производства проектов на стыке европейской и ближневосточной культур.

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